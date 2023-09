本地歌手卓猷燕当美姐伯乐

本地歌手卓猷燕“转行”,成功将认识超过八年的模特儿好友Amaliya,打造成历史上首位代表乌兹别克斯坦角逐环球小姐桂冠的佳丽。

卓猷燕告别《中国新歌声2》后多栖发展,除担任乌兹别克斯坦佳丽的国家总监(National Director),还要发行EP、开办音乐学校、当潮鞋设计师,若有机会,还想跨界发展当演员。

卓猷燕接受《新明日报》访问时难掩兴奋地说,她与Amaliya正共同创造历史性时刻,因这是第一次环球小姐国际大赛,有一位乌兹别克斯坦代表参赛。

“之前在模特儿公司,我负责管理模特儿,就觉得Amaliya潜力无限,她拥有内外兼具的美丽善良,我相信她能在这世上产生积极影响。”

卓猷燕笑言,她没与Amaliya签约,却仍全力以赴,带领团队无偿协助Amaliya。

“我在马尼拉为她召开记者会时,还特别高歌一曲增添看头,当时我压力特别大,因为马尼拉与菲律宾人唱歌特别厉害,当然,新加坡不会输给任何一个国家。”

卓猷燕也说,她常驻新加坡,前期将训练Amaliya,托付给在马尼拉的团队,后期则亲自飞到马尼拉与他们会合,最终Amaliya不负众望完成任务。

想当艺人管理 也想开音乐学校

卓猷燕以歌手身份出道,那她是否还在搞音乐? 她大笑着说,目前有很多“业务”在进行,本身也收了很多歌曲, 等时机到了就会发布。

“我的歌曲中英语都有,有些歌会做两个版本。 我觉得唱英文歌很直接,但唱华语歌时感觉不一样,主要取决于歌曲本身,会听看那首歌曲适合哪个语言。”

卓猷燕直言,现在做专辑已不流行,市场都是推出EP,而且MV质量要好也不便宜,男女主角也要适合, 所以宁愿先收歌几年,找到最好组合才进行。

但她也透露,可能明年就可以面世,目前正找着各国的制作团队人员。

“写歌部分是我,还有其他新加坡人负责,制作团队会找其他国家,因为We are strong when we are united!(当我们团结时,我们就是最强的)。钱很重要,但艺术更重要,我们都是艺术家,尊重音乐,也希望做更多事回馈下一代。” 卓猷燕还想当艺人管理,也想开设音乐学校,帮助有梦想的人逐梦, 希望继续传递她对艺术和音乐的热爱。

“我经历过那么多比赛,知道参赛小贴士与小技巧, 是时候将知识传给下一代。”

卓猷燕说,她的音乐学校会放眼全世界,因为每个人都有机会学习。 她也直言,“唱爽比唱好重要”,她是专业歌手,所以很有压力。

“音乐可以给你很多不一样的感觉,不管你是谁,我们会找老师, 专门为你的声音打造属于你自己的风格,当然这不会是免费, 我会先坐下了解你的需求,让你们明白整个过程。”

卓猷燕说,有些人是要专业一直参赛,有些人则是有兴趣唱歌,但需让声调更完美,所以我会教他们准备比赛,还有如何学习唱歌。

年龄不是前进的阻力

卓猷燕目前已经43岁,她与中国经纪公司有合约,直到47岁,但她强调年龄绝对不会成为前进的阻力。

卓猷燕希望朝多样化发展,询及会否尝试演戏?她说,以前曾演过戏, 但那时太小没有经验,如今有足够生活历练,可以呈献出优秀的表演。

“有机会演戏当然会演,我觉得电影会比较好, 观众能知道真实的我,但我会先在戏剧演出磨练演技。 我也有很多演员好友,可以向他们学习,让他们点评。”