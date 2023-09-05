本地歌手卓猷燕当美姐伯乐

本地歌手卓猷燕“转行”，成功将认识超过八年的模特儿好友Amaliya，打造成历史上首位代表乌兹别克斯坦角逐环球小姐桂冠的佳丽。

卓猷燕告别《中国新歌声2》后多栖发展，除担任乌兹别克斯坦佳丽的国家总监（National Director），还要发行EP、开办音乐学校、当潮鞋设计师，若有机会，还想跨界发展当演员。

卓猷燕接受《新明日报》访问时难掩兴奋地说，她与Amaliya正共同创造历史性时刻，因这是第一次环球小姐国际大赛，有一位乌兹别克斯坦代表参赛。

“之前在模特儿公司，我负责管理模特儿，就觉得Amaliya潜力无限，她拥有内外兼具的美丽善良，我相信她能在这世上产生积极影响。”

卓猷燕笑言，她没与Amaliya签约，却仍全力以赴，带领团队无偿协助Amaliya。

“我在马尼拉为她召开记者会时，还特别高歌一曲增添看头，当时我压力特别大，因为马尼拉与菲律宾人唱歌特别厉害，当然，新加坡不会输给任何一个国家。”

卓猷燕也说，她常驻新加坡，前期将训练Amaliya，托付给在马尼拉的团队，后期则亲自飞到马尼拉与他们会合，最终Amaliya不负众望完成任务。

想当艺人管理 也想开音乐学校

卓猷燕以歌手身份出道，那她是否还在搞音乐？ 她大笑着说，目前有很多“业务”在进行，本身也收了很多歌曲， 等时机到了就会发布。

“我的歌曲中英语都有，有些歌会做两个版本。 我觉得唱英文歌很直接，但唱华语歌时感觉不一样，主要取决于歌曲本身，会听看那首歌曲适合哪个语言。”

卓猷燕直言，现在做专辑已不流行，市场都是推出EP，而且MV质量要好也不便宜，男女主角也要适合， 所以宁愿先收歌几年，找到最好组合才进行。

但她也透露，可能明年就可以面世，目前正找着各国的制作团队人员。

“写歌部分是我，还有其他新加坡人负责，制作团队会找其他国家，因为We are strong when we are united！（当我们团结时，我们就是最强的）。钱很重要，但艺术更重要，我们都是艺术家，尊重音乐，也希望做更多事回馈下一代。” 卓猷燕还想当艺人管理，也想开设音乐学校，帮助有梦想的人逐梦， 希望继续传递她对艺术和音乐的热爱。

“我经历过那么多比赛，知道参赛小贴士与小技巧， 是时候将知识传给下一代。”

卓猷燕说，她的音乐学校会放眼全世界，因为每个人都有机会学习。 她也直言，“唱爽比唱好重要”，她是专业歌手，所以很有压力。

“音乐可以给你很多不一样的感觉，不管你是谁，我们会找老师， 专门为你的声音打造属于你自己的风格，当然这不会是免费， 我会先坐下了解你的需求，让你们明白整个过程。”

卓猷燕说，有些人是要专业一直参赛，有些人则是有兴趣唱歌，但需让声调更完美，所以我会教他们准备比赛，还有如何学习唱歌。

年龄不是前进的阻力

卓猷燕目前已经43岁，她与中国经纪公司有合约，直到47岁，但她强调年龄绝对不会成为前进的阻力。

卓猷燕希望朝多样化发展，询及会否尝试演戏？她说，以前曾演过戏， 但那时太小没有经验，如今有足够生活历练，可以呈献出优秀的表演。

“有机会演戏当然会演，我觉得电影会比较好， 观众能知道真实的我，但我会先在戏剧演出磨练演技。 我也有很多演员好友，可以向他们学习，让他们点评。”