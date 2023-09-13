未被相中到中国发展 三当红本地艺人怎么看？

僧多粥少，得之我幸，失之我命！新传媒艺人孙政、洪凌和黄暄婷，将在知名中国制作人于正所创办欢娱影视的协助下，到中国发展。至于条件优秀、潜能佳，却未被选中的本地小阿哥阿姐怎么看？

许瑞奇：是你的就是你的

今年刚凭借《你的世界我们懂》，收获最年轻视帝的许瑞奇，除了在《红星大奖》斩获三项大奖，他饰演21岁但智商七岁的特需者郑天才，活灵活现的演技打动无数观众，也收获行内外一致好评。

贵为最年轻视帝，虽无缘成为到中国发展的艺人，但许瑞奇在受访时也大方恭贺同事。对于自己没有出现在名单中，许瑞奇笑言他看得很开，觉得这些都是机缘巧合。

“我准备过也尝试过，对我来说不是失望。我觉得在每个人生活中，是你的就是你的，时间到了，机会就是你的，强迫没有用，当然还是期待能到外国拍戏。”

询及下半年与明年的发展，许瑞奇说他将参演一些戏剧演出。他不讳言，若有机会能到外国拍戏，他将非常乐于接受不同的挑战。

黄思恬：随遇而安

黄思恬说，自己是一个随缘的人，“只要哪里有适合的机会我都会尽力而为”。

张哲通：我已经很幸运

小阿哥张哲通说，得知黄暄婷、洪凌和孙政在欢娱影视的协助下，探索在中国发展的机会时感觉很欣慰。他说：“公司真的有积极往海外市场发展，我相信之后一定会有更多的机会，所以我就默默地期待，可能下一次会有试镜，那我就可以去尝试。”

《新明日报》记者追问这次的探索机会是通过试镜争取的吗？“不确定，不过我是没有参与任何选拔或试镜。”

没被选中，张哲通并没有因此感到失望。他说：“因为我觉得每个人都有自己的机遇，就像之前很幸运地被入选好莱坞的扩张计划，回看这三四年，我觉得自己其实已经很幸运了。”

当被问到目前跟好莱坞有什么新计划或合作时，张哲通说持续会有一些合作，“时不时我们都会发一些自己的视频”。

新传媒是在2021年宣布与海外经纪公司波西米亚集团（Bohemia Group）合作，首批六位艺人，包括张哲通、郑惠玉、林慧玲、陈泂江、黄暄婷和谢俊峰将有机会接拍好莱坞影视作品。