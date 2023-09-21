拍月饼广告造型有喜感 林茜茜：我是最美嫦娥

艺人林茜茜近日以嫦娥的造型拍月饼广告，没因身材有所顾虑，还十分喜欢自己的造型，觉得是最美的嫦娥。

林茜茜接受《新明日报》访问时表示：“其实在接到这个广告的时候，他们并没有一定要我以嫦娥的造型出现，可是我觉得比较好玩，大家也没有看过这个尺码的嫦娥，所以想要为大家的脸上带来一丝的笑容。”

对于自己的嫦娥造型，林茜茜表示非常满意，也自信表示自己是最美的嫦娥，“认真说的话其实我扮演的嫦娥也不错吧！对自己要有自信。”

下星期五（9月29日）就是中秋节了，茜茜表示如果当天没有工作的话，就会在家里跟家人聚一聚一起吃火锅或烧烤。同时也会一起到楼下走走，有兴致时还会一起提灯笼。

中秋节人人都会吃月饼，茜茜本身也喜欢吃月饼。她表示年轻时比较喜欢吃冰皮月饼，现在则比较喜欢吃传统月饼，尤其是五仁月饼，不过她不喜欢太甜的月饼。

茜茜最近专注在主持节目，9月21日起到10月1日期间会主持一个美食活动，“这个活动有跟萧敬腾品牌的泡泡茶AtTea署茗职茶合作。我还自创了手摇饮料，叫泡泡茜（BounXi Bubble）并会在现场售卖，是我非常期待的项目，因为我很爱萧敬腾，所以这样让我觉得有间接地和萧敬腾合作，有点自豪也很兴奋。”