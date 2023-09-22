年少时无惧得罪人 袁咏仪只怕张国荣

权怡凤主持的新传媒谈话节目《权听你说4》最新一集星期四（9月21日）上线，这集的嘉宾是影后袁咏仪。

在上集的节目，张智霖提及袁咏仪的个性火爆，原来这是父亲对她的溺爱和宠爱导致。

袁咏仪说，虽然自己出身在警察世家，尽管家中纪律严明，但由于父亲非常疼爱和溺爱她，让她养成了霸道的性格。

她吐露，和哥哥一起去买糖果，自己吃完了还可以拿哥哥的来吃，“若我不听话被打哭，爸爸也会打哥哥，让他陪我一起哭。”

权怡凤问她为何父亲特别溺爱她？

袁咏仪笑着说：“我出生时像洋娃娃，有朋友以为父亲抱着娃娃，他很开心觉得宝宝很漂亮、很宝贝。”

回顾自己的童年，袁咏仪说虽然没有很多玩具，但却很快乐。

长大后，袁咏仪报名参加港姐竞选而进入演艺圈，没想到，她一出道就在1993年获金像奖“最佳新人”、1994年凭《新不了情》夺“最佳女主角”，隔年又凭《金枝玉叶》蝉联影后，连续三年得奖的记录至今无人可破。

少不更事，袁咏仪心直口快，承认说话从来不怕得罪人，不过，唯独最怕张国荣。

她回想1994年和张国荣合作《金枝玉叶》，张国荣看到她就对她说，“听说你记剧本很厉害”，袁咏仪信心满满地回“还可以”。但两人在山顶首次对戏，竟然一口气NG了大概10次，“我怕，我突然间怕了，因为想表现给张国荣看，台词和情绪都到位，可是没想到就让自己出错。”

人生最难的角色是“妈妈”

袁咏仪和张智霖在一起31年、结婚22年，两人育有16岁儿子“魔童”张慕童（Morton）。电影中演过无数的角色，也得过两次影后，袁咏仪说，人生最难的角色是“妈妈”。

由于自己出身警察世家，所以对儿子有一定的要求，但相反张智霖则比较随意，使得她和儿子的关系仿佛不是很和睦，她说儿子小时，半夜哭醒就只会找张智霖，总把她推开，让她很纳闷也深受打击，以为自己做错事情。

后来，母子关系越来越紧张，袁咏仪说儿子会对她发脾气、发飙乱喊，让她以为儿子有问题，还带他去看心理医生。

袁咏仪说，与医生细谈后，发现问题出在自己身上，“我要换另一个方法，我和老公的教育方法不一样了。小朋友是很聪明的，一看到妈妈就是痛苦、一看到爸爸就是天堂，除非你们两个人能磨合。”在医生引导下，袁咏仪说母子关系终于有所改善。