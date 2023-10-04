“遍体鳞伤”还练泰拳 陈邦鋆享受快乐的痛

陈邦鋆近日在社媒分享通过泰拳第二级的考试。即使“遍体鳞伤”依然选择练泰拳，陈邦鋆享受这份快乐的痛苦。

陈邦鋆在接受《新明日报》访问时表示一开始接触泰拳是因为拍戏需要，直到三四年前才开始认真练泰拳，“之前虽然有练，但在新加坡没有一个固定的武馆定期去练拳，直到后来林俊良介绍我到他练拳的武馆才开始认真训练，参加考试。”

陈邦鋆表示通常每一间泰拳馆都会有自己的级别考试，这是他去的第三间，也是第三次通过二级考试。他表示考试不会太难，一次就过了。

不过陈邦鋆表示自己的身体其实并不适合练泰拳，“我身体有很多伤，脊椎有两处断裂，两个脚踝也已经断得‘乱七八糟’了。医生有跟我说过只能游泳或练瑜伽，但我依然选择练拳，因为找不到另一个这么有趣又能让自己在练习时很快乐的运动项目。”

“我也很想挑战自己，看能通过泰拳强化到什么程度，做那么激烈的运动到几岁。我在练泰拳时有一种很快乐的痛苦。练拳也让我认识了很多不同层面的自己。”

不排除参赛

陈邦鋆也透露自己练拳的终极目标是到了六七十岁依然能享受这项运动。至于比赛，当他觉得情况和机会对的时候，不排除会参赛。

陈邦鋆表示太太庞蕾馨也支持自己练泰拳，但看到自己在对练时一直被揍很生气。

演艺事业上，陈邦鋆表示不久前在台湾拍完了一部剧，目前在新加坡拍摄8频道新剧，会在本地待到12月中。陈邦鋆近日拿下亚洲影艺创意大奖（Asian Academy Creative Awards）新加坡区“最佳男主角”，并将在今年12月7日角逐最终视帝宝座。颁奖典礼将在本地举行，陈邦鋆表示如果时间安排得到，会亲自出席颁奖典礼。