15岁逛乌节路看模特走台步 吴尊爱上健身

吴尊练就健美身材，原因竟然与新加坡有关？

吴尊星期六（10月7日）现身《乐体嘉年华： 滨海湾金沙演唱会》，作为压轴嘉宾登场。刘畊宏感谢吴尊两夫妻，在他与妻子忙着彩排时，帮忙照顾三名孩子，还说很多行程都由吴尊安排，两家关系非常好。

吴尊虽没献出任何歌舞表演，但非常配合与粉丝互动，还自爆当初开始健身与新加坡有关。他自小常来新加坡，15岁在乌节路，看到好身材的模特儿走台步，就想成为其中一员，回去酒店后立刻做伏地挺身。

吴尊大赞新加坡人，对健身、运动、健康，都很有要求，刘畊宏还“爆料”吴尊最怕唱歌跳舞，但吴尊说女儿Nei Nei会教他跳《本草纲目》。

为女儿接篮球实况节目

吴尊最近和孙悦、萧敬腾和杨鸣一起参加了陆综《这！就是灌篮5》。吴尊说，女儿最近迷上篮球，而且是疯狂地爱上，在家里会打篮球，放学也会拉着他去打，为了让女儿开心，他参加这个节目时就把女儿的戒指绑在鞋带上。

吴尊透露：“其实我接这个节目有一半的原因是因为她，当父亲的都希望在小朋友面前做英雄，所以就接了这节目。”

吴尊有“猛男爸爸”的称号，问他是否有任何健身秘诀。饮食方面是否也很规律？

吴尊的答案出乎意料，“我没有忌口，什么都吃，也吃得很恐怖，更爱吃甜点”，不过他也说懂得如何排掉体内摄取的卡路里，“就是靠运动来排掉，所以我可以边享受美食边运动，得到平衡”。

对于自己的颜值，吴尊说是父母给予的，没什么值得张扬，“最重要是心情，要保持乐观的心态，我是个乐观的人，永远往前看”。

刘畊宏跳操完毕，为粉丝谋福利，脱掉上衣秀出傲人腹肌。（李琪雯摄）

刘畊宏金沙跳操秀腹肌

刘畊宏人缘极佳，在新加坡开唱星光熠熠，除了找来南拳妈妈、陈威全、吴尊，演唱会结束前，还给观众一个大惊喜，“重量级嘉宾”悉数登场，包括港星陈浩民与四个孩子、吴尊与女儿Nei Nei及儿子Max，刘畊宏女儿小泡芙、宇珊及儿子宇恩。

刘畊宏星期六下午与妻子王婉霏在滨海湾金沙户外广场，献出海外跳操首秀，带领500人挥洒流汗近45分钟。

刘畊宏火力全开，与妻子在台上大玩亲亲，还脱衣秀出六块腹肌。

休息不到一小时，又与朋友们接力演出，先以热舞开场，成功炒热现场气氛后，他带来特别改编的《好朋友》送给新加坡粉丝。

一曲唱毕，刘畊宏请出创作歌手陈威全，两人合唱《回到过去》，粉丝们也拿出手机当荧光棒。南拳妈妈紧随出场，先带来《我回来了》，再相继献唱多首歌曲。刘畊宏还分别与宇豪、张杰合唱《世界末日》，再与Lara梁心颐合唱《珊瑚海》。

刘畊宏在演唱会快尾声时，献唱《幸福的距离》《彩虹天堂》，还爆料说《幸》是他在新加坡向妻子求婚的歌。