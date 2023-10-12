向梁志强看齐 网红马一朵想当导演

自媒体平台“欢迎光玲”（Double Up）的创始者马一朵，最近贴出歌曲《陪我成长》的MV，除了是MV中的主角，也“献声”演唱，MV出街获得好评。

原来马一朵是在无心插柳下演唱这首歌曲。

马一朵星期三（10月11日）中午接受《新明日报》访问时说，这首歌曲原是mm2要献给儿童节的歌曲，由孩子们演唱，他负责导演部分，后来mm2改变初衷，觉得何不加入男女生与孩童一起演唱，从父母和孩子的角度，各自唱出他们的心声。

马一朵说，因此他与何慧媛就加入了，歌曲的作词作曲是今年《红星大奖》“最佳主题曲”《你的世界我们懂》的许庆锐。

歌曲提及父母与孩子的心声。现年31岁，育有一名3岁儿子的马一朵说，忆起童年时光：“父母管教严厉，小时候我是乖小孩，一个星期七天都补习，学游泳、学打篮球，还是学长团团长，是个十全十美的好学生，即便很不愿意，也只能服从。”

不过，到了14岁，马一朵开始叛逆，念书之余做起生意，帮班级印班T恤：“那段日子父母应该对我很失望，直到23岁，我成立自己的印刷公司，他们见我还做得不错，才给予我肯定。”

目前，马一朵拥有室内设计公司、印刷公司和自媒体公司，都做得相当起色。不过，马一朵仍有个梦想，就是当导演。

他告诉记者，他希望向本地千万大导梁志强看齐，未来当导演。

“我应该会向梁导一样，朝喜剧路线发展，但喜剧中又带有温馨感。”

马一朵也向记者透露，导演梦即将实现，目前已经和电影公司洽谈合作计划，具体详情，他说：“仍在协商中，暂时不能说太多。”