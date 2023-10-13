带旗下艺人游香港 李南星遇台风困酒店两天

“阿哥”李南星设立的LNX Global已经20年了，上星期天（10月8日），他率领旗下艺人赖怡伶、宋怡霏、罗克敏、陈欣淇、包勋评、黄怡媗（Aarah）和宋修竹（Mino Song），“浩浩荡荡”飞到香港，展开6天吃喝玩乐游。

岂料，一行人刚到香港，当地就挂起8号风球（台风小犬），从机场到酒店时，由于台风风力增加，当地天文台即刻改为9号风球，交通停顿、商店关门等，李南星一行人唯有暂时困在酒店两天，直到香港天文台改发三号风球讯息。

李南星昨午（10月12日）接受《新明日报》访问时表示，这是他生平第一次在香港遇到台风，他说，庆幸的是，抵达酒店后，天文台才提升风球讯号，不然他们就得困在机场14个小时。“那两天交通几乎停顿，商店关门不营业，只有便利店仍开着，我们只好往便利店冲，买吃喝的。”

这次李南星与旗下艺人到香港，除了庆祝公司成立20周年之外，仍有个任务，就是在6天的行程中拍摄旅游视频博客。

提及这个视频博客，李南星说，主要是拍摄他们在香港吃喝玩乐，“我对香港一点也不陌生，曾经为了拍戏在那里短住过4、5个月，这是个文化色彩浓厚的地方，又有很美味的美食，真的会让人流连忘返。”

访问中，李南星也自爆旅游视频博客的掌镜人多半是他，“视频出街后，你会看到镜头的人和物可能会被切一半，或不完整，因为我不太会用自拍棒（selfie stick）。”

李南星笑着说，比起和他同行的艺人，他确实“落伍”，感觉跟不上时代，“看他们拿着自拍棒，操作自如，懂得怎么取景抓拿镜头，然后又用各种app（应用软件）来美化它，我好像很out...”

感觉自己成长 自嘲幸好没长白发

自设的经纪公司成立了20年，问李南星回头看自己的经纪公司，有何感想？

李南星说，感觉自己成长了！

“这些年来公司和合作伙伴都合作得很愉快...”接着他幽自己一默说：“幸好我没有长出白头发！”

至于旗下的艺人，李南星说，他常提醒他们要充实自己，做好准备，一旦机会来了，就能随时准备登场，工作方面，阿哥说宁缺毋滥，“一定要有适合的，才会推荐，绝对不会随便就接工作给他们，就像导演，即便有了剧本，也要找适合的演员来演。”