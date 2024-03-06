3月6日、7日热播站

可怜的东西 Poor Things

Disney+ 7日上线

希腊名导Yorgos Lanthimos导演的超现实科幻浪漫喜剧，于威尼斯影展拿下最佳影片金狮奖，并获奥斯卡最佳影片、导演、女主等11项大奖提名。讲述在英国19世纪维多利亚时代晚期，一名逃避丈夫虐待却不幸身亡的女子贝拉（Emma Stone饰），被科学家成功复活，她的心智停在孩童阶段，对未知世界充满渴望，贝拉与放荡的律师私奔，踏上挖掘自我的冒险旅程，试图摆脱时代对女性的偏见，追求平等与性解放。

开着餐车趴趴走

8频道 晚上8.00

武來岸是一座位于雪森边界的小镇。三名主持人在这里品尝了竹筒烧鱼、榴梿，也入住飞机主题度假村。接着，他们前往加影品尝沙爹，艺人张顺源作为加影的“地头蛇”，不仅介绍了早餐好去处，还协助三人筹备美食交流会。

芭比的故事 The Barbie Story

EazieTV应用 · Global Trekker探索世界频道 晚上9.55

芭比娃娃在2024年庆祝65岁生日，但她不仅是12英寸长的塑胶玩具，这位传奇金髮美女已成为一种时代现象和时尚宠儿。

女王大人（首播） Oh! My Queen

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上7.00

由金钟主持天王曾国城，联手生活女王巴钰，打造最接地气的全新生活型娱乐综艺节目。每集针对全民最共感的生活话题分析讨论，用趣味欢乐的方式为观众纾压解忧。

世界独特社区

U频道 7日晚上9.00

从高处鸟瞰波兰苏洛斯佐瓦村镇，会发现当地人沿着一条街道居住，这是村里唯一的街道，由波兰贵族军官在16世纪建立的。在越南顺化市的安邦，村民把一生的时间和精力花费在修建巨大奢华的坟墓，生人与死者共享一片天地。

飞鹰计画 Armour Of God II

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 7日晚上9.00

主演：成龙、郑裕玲。飞鹰Jackie与三名女子受命到非洲沙漠寻找二战德军埋藏的数百吨黄金。一行人千辛万苦到达藏金地点，却发现他们不是唯一到达藏金地点的人，还有为了得到黄金而不惜杀人的残酷寻宝者……

绅士追杀令 The Gentlemen

Netflix 7日上线

共8集英剧，一次上架。出自英国名导Guy Ritchie之手，是他2019年执导的同名电影外传，延续电影风格，聚焦全新人物的故事，Theo James主演英国贵族艾迪霍尼曼，继承父亲的庄园遗产后，却发现竟是大麻帝国的产业，英国各黑帮都想分一杯羹，艾迪为了家人决定反击，结果越陷越深。

深空余讯 The Signal

Netflix 7日上线

悬疑惊悚德国剧，共四集，一次上架。由德国演员Florian David Fitz自编自演，故事讲述太空人宝拉离奇失踪，没有返回地球，她的家人为了解开谜团越陷越深，威胁逼近他们，甚至危及整个世界。