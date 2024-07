45岁新加坡电影人何国泰,耗时11年打造新加坡第一部真人机械动画巨片《小弟的机器人》(Heavens: The Boy and His Robot)。这部耗资1200万美元(约1600万新元)制作的电影,将在7月18日至8月4日举行的第28届加拿大奇幻电影节(Fantasia International Film Festival)全球首映,影片也入围该电影节“最佳首创长片”项目。电影90%华语对白,其余是英语对白。

片中不乏精彩刺激的机械人打斗场面。(Heavens Entertainment提供)

何国泰并非电影新鲜人,他在新加坡管理大学念商业管理课程时已开始拍短片,2004年还凭短片《外星人攻地球》入围金马影展的“第五届国际数位短片竞赛”。

银行户头曾仅剩6元

何国泰2005年至2010年在教会当志工,一度想当神父,但最终回到电影这块园地。刺激他重返影坛的是,当年他看到李安的《少年派的奇幻漂流》在第85届奥斯卡颁奖典礼上拿下四项大奖,可是让这部片子夺得最佳视觉效果的特效公司“节奏特效”(Rhythm & Hues Studios),后来却遭受破产倒闭的命运。何国泰很难过,并希望自己能以低成本拍出同样效果的作品。

2012年,他决定追逐一个从新加坡出发的真人机械动画电影梦。好几年间,他靠着帮人创作音乐和撰写影视企划的“散工”,赚取每月几百元的微薄薪水度日,当时儿子才出世不久,生活捉襟见肘。

何国泰(左)好不容易在三天内完成剧本,可以和儿子欢聚。(何国泰提供)

何国泰透露,他一度银行户头仅剩下6元,老婆更只有1元,但他还是不放弃这个梦想。

“那时候我问自己,坚持完梦是不是很自私?但我老婆很支持我。儿子小时候没有玩具,只能到住家对面的游乐场玩耍。我跟老婆孩子说,给我三天时间。我关在房间里写剧本,就算听到儿子在房外哭,很心疼,但我不能动摇,咬牙继续,然后就在2012年10月12日完成《小弟的机器人》的第一版剧本。”

当时他得到一名善心人士捐赠1万元,《小》的完梦计划正式启动。

索尼为何国泰提供最新的图形处理器拍摄《小弟的机器人》。(Heavens Entertainment提供)

索尼提供最新图形处理器

2012年在一次因缘际会下,何国泰接触到索尼(Sony)和英伟达(Nvidia),索尼让他使用当时新出炉的图形处理器(Graphic Processing Unit,GPU),英伟达则提供不少所需的芯片,南大的多平台游戏创新中心(Multi Platform Game Innovation Centre,简称MAGIC)也借出安装GPU的场地并让学生参与制作。

何国泰小小的工作室就是孕育和拍摄《小弟的机器人》的地方。(白艳琳摄)

何国泰也得到一些私人投资商青睐,还有澳大利亚Resin视效公司和当地政府机构给予《小》很大的制作费回扣,让他非常感激。

何国泰说:“在这之前,利用传统CPU制造VFX视效是耗时又昂贵的运作,一个图像需要48小时或更长时间完成渲染(rendering),所以之前我说要拍《小弟的机器人》时,很多人告诉我不可能做到,因为目测制作费起码1亿美元(约1亿3400万新元)。但有了新的GPU技术,同样的画面可以在一分钟内就完成渲染,大大缩减了制作时间和成本,也能将省下的制作费回馈到员工身上。”

何国泰(右)身兼七职,还亲自上阵参与演出。(Heavens Entertainment提供)

路边捡垃圾做道具

随后虽然有更多投资商参与,但预算仍非常吃紧。何国泰一人分饰七角,身兼导演、编剧、摄影、美术指导、特效执导、音乐创作和演员;台湾有九把刀,何国泰则是“七把剑”。也因为凡事一脚踢,让何国泰深刻体会团队中各专职人员的难处和辛苦,有助他提高团队的向心力。

片中不少镜头在农场取景,充满诗意。(Heavens Entertainment提供)

为了节省开支,何国泰和团队到处收集垃圾制作道具和布景,也在网上买布料自己缝制戏服。他也遇到贵人好友,对方新西兰的亲戚免费借出农场作为《小》的拍摄场景。

片中很多全息投影效果是在办公室里用电脑反射在玻璃窗上拍摄。(Heavens Entertainment提供)

何国泰说:“电影中一些全息影像(hologram)效果,我们是把公司的灯关掉,用电脑投射在玻璃窗上取镜。若用电脑特效制造同样效果,要花很多钱。”他也用镜头取巧,以最节约的方式取得最理想的效果。

日本五大声优同台

《小》最了不起就是,让新加坡的真人机械动画片打进日本这个动漫鼻祖国。日语版本成功找来《千与千寻》制作公司负责,并请到日本五大声优同台演出,堪称黄金组合。

为男主角“凯”配音的是日本声优小野贤章。(Heavens Entertainment提供)

这五大声优是《机动战士》(Gundam)的小野贤章(Kensho Ono)、《鬼灭之刃》(Demon Slayer)的花江夏树(Natsuki Hanae)、《灌篮高手》(Slam Dunk)的森川智之(Toshiyuki Morikawa)、《海贼王》(One Piece)的津田健次郎(Kenjiro Tsuda) 以及《死神》(Bleach)的伊藤健太郎(Kentaro Ito)。

日语版2023年11月17日在日本试映,得到当地观众热烈回响,预计今年10月18日在日本最大院线Aeon的200多个影厅公映。

电影着墨在组屋区长大的小孩的大梦想。(Heavens Entertainment提供)

对何国泰来说,《小》不单是一部场面热闹的机械动画片,更强调故事的重要性,聚焦小男孩“凯”和机械人好友“小龙”,在远赴火星寻母过程中如何成长,也带出无论年纪多小,都可以有大梦想,呼应何国泰这11年来创作《小》的心路历程与信念。

何国泰期待这部电影很快能在本地上映,与本地观众见面。