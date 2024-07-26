地面师 Tokyo Swindlers

Netflix 已上线

日本犯罪剧情剧，讲述一场高风险的房地产欺诈游戏。东京房价再度飙涨，辻本拓海（绫野刚饰）遇到恶名昭彰的房地产诈骗集团头目哈里森山中（丰川悦司饰），拓海当起交涉人，带着情报员竹下、假冒招募专员的丽子和法律顾问后藤，五人联手以房地产为手段大骗四方。他们野心越来越大，下一个目标是一个100亿日元的房地产骗局，但过程中，拓海的过去和哈理森的无良行为渐渐曝光。他们冒险行骗，警方穷追不舍，最后谁会胜利？

前线追踪

8频道 晚上8.30

怎么更有效地使用政府派发的300元气候优惠券？新加坡在8月1日庆祝护士节，看一名育有两个孩子的母亲，如何克服疾病回返工作岗位照顾病患。

影子篮球员（第二季）

Eazie TV·Animax 晚上7.30

日本动漫，叙述“梦幻的第六人”黑子哲也和从美国归来的天才篮球选手火神大我的故事。火神立志打败“奇迹的世代”并成为日本第一的篮球选手，黑子决定成为他的影子帮助他。两人一起正式加入篮球社后，第一场友谊赛的对手便是黑子在帝光时的队友、“奇迹的世代”中的黄濑凉太。以日语播出，附中文字幕。

奔腾岁月

Eazie TV·中央电视台中文国际频道 晚上11.50

主演：瑛子、张粟、夏一瑶、王霏、施京明、周壬行。讲述1970年代末中国改革开放大潮中，知青周小强与刘立夏为了打造服装品牌，艰难创业的故事。

翡冷翠十日谈 The Decameron

Netflix 已上线

这部黑色肥皂喜剧讲述1348年黑死病重创意大利乡间，一小群贵族带着仆人前往别墅暂避，以纵情享乐的方式度过这场大疫。然而当社会规范逐渐瓦解，这场聚会演变成人人自危的生存之战。剧中角色狡诈机灵又蛮横无耻，由一票演员鲜活诠释。