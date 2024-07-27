夺冠

8频道 晚上10.30

2008年北京奥运会，中国对垒美国的女排比赛展开。当时身为美国队教练的郎平（巩俐饰），在赛场重遇昔日并肩作战的好友中国队教练（黄渤饰），谁胜谁负成为焦点。电影透过中国女排三个年代的事迹，呈现郎平和众女将30多年顽强拼搏的奋斗历程。

林淑容音乐电视特辑

Eazie TV·东风卫视 早上11.30

以《无言的结局》走红歌坛的林淑容，相隔12年再次复出办个唱。一起透过本节目先睹为快她的新曲和近况。

彩色的荣耀·手艺人大会第二季

Eazie TV·浙江国际 晚上8.10

节目以“城市妆容”作为主题考核，100名优秀化妆师根据城市特色和标志性元素进行妆容创作。本季聚焦化妆师群体，从各行各业征集100位化妆师选手，在四位“美力发起人”张雨绮、林允、孟佳、周扬青，四位“美妆大拿”陈敏正、李东田、唐毅、春楠，以及主持人伊一的带领下，展现多元化的化妆技能，呈现不一样的视觉美学。

克丽欧的红色复仇第二季 Kleo S2

Netflix 已上线

红色手提箱的搜索任务尚未结束。这一次，前东德间谍克丽欧一定要把它抢回来彻底销毁。与此同时，西柏林警察西凡想尽办法挽回名声，好与克丽欧再次合作，因为这女人有的正是他工作上欠缺的热忱。红色手提箱的内容物对德国与欧洲在冷战之后的重建至关重要，俄罗斯国安局和美国中情局都想取得手提箱，并将克丽欧视为头号目标。

撕票风云

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

主演：任达华、苗侨伟、陈法拉。张博文原是警队精英，但至爱的妻子遭黑帮杀害后，他变得意志消沉，经常借酒消愁。直至他被委派调查一连串黑帮头目遭绑架和撕票的案件，发现牵涉已辞职的总督察。张博文因此重新振作，誓要查个水落石出。