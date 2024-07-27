记者大声说：宋威龙用创意解除“危机”

明星如果社恐发作怎么办？以电视剧《下一站是幸福》《以家人之名》走红的中国大陆男星宋威龙给了一个很好的示范。他最近在机场发现大批粉丝在等他，早有准备地向粉丝展示他的手机屏保，上面写着：“i人（意指MBTI中的内向人格），别挤，大家小心，保持秩序，从我做起，谢谢。”粉丝看了照做，“危机”顺利解除之余，该照片也在网上疯传，网民大赞他幽默感十足。有些时候，动动脑筋发挥创意，或许会以意想不到的方式出圈。——曾慧仪

彭于晏为宣传电影《狗阵》接受早报访问。那天完成视讯访问后，同事觉得彭于晏这次表现得很自在也很愿意分享，还把领养的狗狗（片中的小辛）抱到镜头前跟记者打招呼。当下有点意外，因为多年前访过他，当时得到的答案都太“简单扼要”。看了《狗阵》的报道才知道，导演用远镜头拍摄，让彭于晏放下自觉。拍摄地收讯不好不能刷手机，他可以跟剧组多交流。彭于晏说他在不惑之年有幸遇上《狗阵》，让他觉得电影有各种其他可能。看来他收获的，不只是参与了一部好作品。—— 赖婉丽

台湾男团Energy时隔多年回归乐坛，除了带来新作品，掀起一波“E16蹲”热潮，这个周末还将在台北小巨蛋举行两场演唱会。五位成员牛奶、书伟、阿弟、坤达和Toro加起来213岁，平均年龄42.6岁，算是大叔级，却不见老态，没有秃头大肚腩，更难得的是跳起舞来一点也不输当年。看他们为演唱会积极练歌排舞，心中很是感动。谢谢他们这些年来在各自领域努力的当儿，没让自己颓废松懈。Energy成功回归，其实也提醒了大家，机会是留给有准备的人。你准备好了吗？——李妙音