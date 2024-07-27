二宫和也化身恶魔神医 魅力演绎妙手仁心

黑色止血钳2——恶魔外科医生

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改编自海堂尊的小说《泡沫经济三部曲》的日本医疗剧，六年前首部曲《黑色止血钳1988》拍成剧集，完结篇创下18.6%高收视。第二部曲《火焰手术刀1990》如今成了第二季的主轴，原班人马二宫和也、竹内凉真、小泉孝太郎、内野圣阳、趣里、葵若菜等全员回归。在日本至今已播出三集，平均收视率11.6%，观众依然受落。

二宫和也再次担任男主角，角色却不是上一季的渡海征司郎，而是从澳大利亚回到日本的天城学彦。同样是目中无人的天才恶魔外科医生，但和孤傲沉默的渡海不同的是，一头金发的天城又跩又毒舌，典型表演型人格，每回出场必定万众瞩目震慑全场。

自称世界第一，是唯一能使用心脏冠状动脉绕道术的进化版，也就是直接吻合术的心脏外科医生。但若要他出手必须与他对赌，“二选一”碰运气，然后还要交出一半财产作为酬劳。

崔智友客串演出

看似无情贪财的暗黑边缘人物，置身白色巨塔内卷入激烈权斗，也能凭借实力全身而退。二宫和也以影帝级演技诠释“受神宠爱的恶魔”，人格魅力发放得淋漓尽致。其实他并非视人命如草芥，恰恰因为深信生命无可替代，才逼迫患者与家人赌上一切。他要的，是患者活下去的执念。

已有好一阵子没出现一部让人那么想追下去的日剧了。恶人被打脸，好人被拯救，看《黑色止血钳2》心情格外畅快。演员们早有默契，无论是被二宫和也唤作“Jeune”（法文指年轻人）的竹内凉真，抑或是酷酷的麻醉师趣里，还是有几分敌对味道的医生小泉孝太郎，与二宫同场共演都能激荡出不同火花。

崔智友客串演出一个患病母亲，气质与角色契合。（互联网）

第一集找来崔智友客串患病母亲，不仅仅是宣传噱头，剧中温柔优雅带些许坚毅的女性，百分百与崔智友的气质契合。第二、三集的公开手术，无论是过程中生死一瞬间的反转，或是二宫和也与竹内凉真联手在30分钟内同时进行手术，过程都让人叹为观止。

用无情掩护心善

二宫和也（左）与竹内凉真剧中亦师亦友，默契更胜之前。（互联网）

不是努力就可以提升技艺。在恶魔神医看来，“手术是一门艺术。艺术很简单，正因为简单，所以艰难。”每一回伴随着交响乐开始的手术，过程就像是在创作艺术品。二宫从容优雅缝合，在镜头上看起来赏心悦目，而每次完成手术后，他必留下一句“心脏真美”，再秀一句法语，仪式感满满。

把自己势在必得的海岸崖边医院取名为“Cerisier”（法文意指樱花树），他说，樱花树的寿命为70年，和人类是一样的。这个恶魔很可爱，无情只是掩护色，他不仅心善，骨子里还很浪漫。

剧集仍在播映中，我已迫不及待想看小说系列的第三部曲《樱色心脏中心1991》被翻拍成《黑色止血钳3》完结篇，只盼这回无须再等六年。