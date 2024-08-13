农历七月看34个生活极短剧 没有鬼的恐怖故事更可怕

都市惧集

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有时人比鬼更可怕。台湾短影音剧集《都市惧集》通过34个极短剧，描绘潜伏在你我身边，让人细思极恐的危机，带出一个个“没有鬼的恐怖故事”，在农历七月之际推出，很是应景。

《都市惧集》集合了78位演员，卡司包括许玮甯、林柏宏、曾恺玹、曾莞婷、游安顺、黄姵嘉、邵雨薇、傅孟柏等，相当吸睛。

剧集由六个单元《大众运输》《夜生活》《公寓》《办公大楼》《住宿》和《商圈》的34个独立故事组成，带观众深入商圈、办公室、住宅大楼等日常空间，一窥那些蠢蠢欲动的邪恶人性。

围绕日常场景和人事物

像这样走进生活的恐怖故事最是吓人，因为都是我们日常所处的地方，以及会遇到的人和事。例如第一集中许玮甯饰演的上班族丽萍，在加班后搭德士回家，却发现司机对她住哪里了如指掌，还会看着她进屋才离开，让丽萍毛骨悚然速速搬家。没想到搬了家，她召的德士还是同一个司机……

又如另一个故事中，独居女子若娴（邵雨薇饰）心血来潮搜索谷歌街景图，却赫然发现一个身穿红色外套的男子，一直出现在她身边，而且此刻很可能就在她家里……

邵雨薇饰演独居女子若娴，某天赫然发现家中来了不速之客。（互联网）

你很爱自拍吗？如果在街上有人主动要帮你拍照，你是否会接受对方好意？子诺（黄珮琪饰）在自拍夜景时，热情的阿翰停下脚踏车帮她拍照，但没想到他把手一伸，子诺就……

你会帮邻居接收包裹吗？阿珍（陈妤饰）的邻居Annie经常订包裹却又不在家，好心的她于是帮忙代收。某天来了个大箱子，她搬进屋里之后，突然听到箱子里有声音，然后就看到一把刀子从中划出……

本地歌手潘嘉丽在其中一个单元《试衣间》中饰演服装店的老板，她热情地招呼到店里的年轻女生，不断拿着性感衣服让她们试穿。开心试穿的女生们怎么也想不到，镜子的背后到底是什么？

这些围绕着日常的场景和人事物，让人看了更有代入感，也更让人心发毛。

满脸笑容的阿翰帮人拍照后，做出让人意想不到的举动。（互联网）

篇幅短留下想象空间

各个单元的篇幅最短约4分钟，最长约14分钟，剧情浓缩不拖拉，而且每一集的结尾都没有把故事说完说满，留下想象空间，后劲更强。

但也因为篇幅极短，想看许玮甯、游安顺、曾莞婷、黄姵嘉等人演技的观众可能会觉得搔不到痒处，毕竟要在几分钟的戏中发挥，不是容易的事。

许玮甯在剧中发现司机不对劲时不停猛拍车窗，露出惊恐求救的表情，演出到位。她曾在访问中说，觉得乘搭德士的故事很有趣，“它是我们日常生活中一定会碰到的生活状况……短短的一段路途中会发生什么事情，我觉得有很多故事可以延伸。”

邵雨薇、百白与李沐分别在不同集数中，诠释独居女子的恐惧。邵雨薇说：“家里除了你没别人，却发生了让人打从心里毛起来的惊悚，如果这在现实生活中发生，我保证你不敢再独居！”

百白说：“你曾经在房间里听到客厅传来窸窸窣窣的声音吗？像是有人在说话，也像是有人在走路，可是家里明明只有你一个人住啊。”李沐则说：“在独居的套房里，任何细琐的声音都会被放大。其中，从邻居家中传出的固定噪音，会让你的理智线崩断。”