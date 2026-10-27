百日谎言

100 Days of Deception

可在Netflix观看

身处战乱，总要有一技之长，才能谋求生存。若有过人天赋，更有机会脱颖而出，追求自由。

《百日谎言》的故事设定在日本殖民统治下的京城（现首尔），天才扒手李嘉景（金裕贞饰）不仅偷窃技术一流，而且会说韩日中三国语言。她为了实现去美国的梦想拼命赚钱，却无意间搅乱抗日组织“救国团”的计划。

救国团成员和她达成交易，让她伪装成通译官潜入朝鲜总督府进行100天的卧底任务，作为交换，救国团会在任务结束后送她去美国。于是她在朝鲜总督府的精英通译官佐藤英雄（朴珍荣饰）的身边辅佐，两人在相互试探中开始产生情愫，却也在战乱中陷入身不由己的命运纠葛。

李嘉景（右，金裕贞饰）潜入朝鲜总督府，在精英通译官佐藤英雄（朴珍荣饰）的身边辅佐，进行卧底任务。（取自tvN Drama脸书）

金裕贞演技是剧中亮点

这部间谍剧虽然紧张，却不会因为气氛过于沉重而让人难以看下去。我觉得金裕贞的表演功不可没。她饰演的李嘉景古灵精怪，聪慧伶俐，是个相当讨喜的角色。李嘉景小时候曾在美国传教士家中当女仆，后来又到日本纺织厂做工，因此尽管出身社会底层，未曾上学，仍能用三种语言沟通。这些经历让她练就伪装和说谎的本领。

剧集开场，观众便见识到李嘉景高超的偷窃技巧。她与搭档穿梭于繁忙的车站，在看似不经意的接触中接连偷走钱包、首饰等物品，动作流畅，不露痕迹。随后她碰上抗日组织救国团的成员——伪装成夫妻的狙击手俞素兰（金贤珠饰）与美籍韩裔记者俞必立（李茂生饰），并趁两人与政务总监佐藤信一（陈善圭饰）会面时，偷走俞素兰的行李。没想到，这件行李让她意外结识朝鲜总督府的精英通译官佐藤英雄，两人从此不断产生交集。剧中的重要人物，随着一连串环环相扣的情节自然登场。

金裕贞饰演的李嘉景对国家独立没有兴趣，只想到国外追寻自由。（取自tvN Drama脸书）

金裕贞演出角色不同面貌之间的反差。李嘉景乔装成举止优雅的女士，完成一连串行云流水的偷窃后，回到村庄便换上朴素韩服，甚至遭到领头人的恐吓，被迫交钱。在外行窃时的机灵从容，与回到日常生活后的受制于人，形成鲜明对比，让角色更加立体。

间谍线与爱情线交织

间谍剧的看点，除了紧张的枪战与斗智斗勇的谋略，爱情线的点缀也衬托出动荡年代里感情来之不易。这部剧并非传统甜剧，毕竟李嘉景与佐藤英雄身处对立阵营，但两人之间的暧昧与拉扯因此更有看头。两名演员的演技都在线，颇有化学反应，不过放在这样的时代背景下，这段感情恐怕是一段虐恋。

朴珍荣饰演的佐藤英雄，纠结于身份和国家认同。（取自tvN Drama脸书）

这部年代剧的人物设定不落俗套。李嘉景出身社会底层，因身份低微而屡受欺压，一心只想到别的国家追寻自由。她对国家独立不感兴趣，练就一身本领，为的是替自己谋求出路。这种“反英雄”设定，让她显得更真实，也为剧集增添特色。

佐藤英雄则在正反两方阵营之间游走和拉扯。他是朝鲜人，但在12岁时被佐藤信一收养，以日本人的身份长大。从剧中的细节不难看出，他始终在朝鲜与日本的身份认同之间挣扎。这份内心矛盾将如何影响他的选择，成为后续剧情的一大看点。

总体而言，这部剧的氛围营造相当出色，前四集充满紧张感，后续情节的发展也难以预料，演员们的演技也都在线。无论是主线还是支线剧情都很精彩，是近期让我觉得相当值得追看的一部剧。