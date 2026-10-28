加拿大天王歌手The Weeknd近日在香港开唱，在首场演出中惊喜献唱致敬香港的全新歌曲“Hong Kong”，歌词描绘一个多情种希望能在香港与旧爱重聚。The Weeknd也为歌曲制作以香港街景为主的MV并在演唱会上播放，诚意满满。最令我惊艳的是这首歌把王菲1993年的《季候风》副歌部分融入旋律中，这个意想不到的“合作”让我莫名兴奋和感动，想起1990年代陪我一起长大的音乐，还有回不去的岁月。做梦不花钱，如果The Weeknd想写一首《新加坡》，推荐他考虑孙燕姿的《天黑黑》或林俊杰的《江南》。——陈秋雁

今年10月18日举行的年度“维多利亚的秘密时尚秀”在网上引发热议，尤其是时隔八年再度亮相的“梦幻内衣”（Fantasy Bra）。这件内衣价值高达5000万美元（约6400万新元），也是维密大秀史上最昂贵的内衣。能获选穿上梦幻内衣走秀，一直在模特界被视为一项至高荣誉。然而，今年穿上这件内衣的，却是美国电视名人Kylie Jenner（凯莉詹娜）。她既不是维密“天使”，也并非专业模特，因此引发争议。从营销角度看，她庞大的社交媒体影响力确实能为品牌炒热度。但从维密大秀的时尚定位来看，当流量取代专业资历，梦幻内衣所代表的时尚意义，也难免被削弱。——蓝靖仪