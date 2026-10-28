新加坡艺人刘怡伶今年8月告别经纪公司成为自由身，自立门户注册Base A28公司发展演艺事业。她10月27日在新剧《美丽的欲望》拍摄现场接受《联合早报》访问时说，现在的工作模式与过往没有太大的差别，并感谢经纪人给予的帮助。

原来，与刘怡伶合作多年的经纪人和她并肩闯荡。经纪人比她更早离开前东家，本来打算往别的领域发展，是她主动挽留对方，“刚好（我）合约到期，我们合作了很久，觉得默契很好，她很照顾我，所以想跟她一起出去外面闯，放手一搏。”

会不会因此感到压力？刘怡伶否认，并解释道：“她很善解人意。公司成立两个多月，其实我们都还没拿薪水，因为还有很多事情要处理。我每次跟她说对不起，反倒是她说没事，也明白过渡期需要时间。”什么时候可以正式发薪水？刘怡伶笑说：“大概11、12月我们都可以拿了。”

“拒绝”签下好友黄暄婷

刘怡伶（右）和黄暄婷是无话不谈的好友。（取自刘怡伶IG）

被问及有没有向圈内前辈或好友征求意见？她表示曾和黄暄婷聊起这件事，对方非常支持她。“我们算是彼此‘盲目的纵容者’，就算不是好的选择，我们也会支持彼此。”有没有想过要把好友也签进公司？她回答说：“她有开玩笑叫我签她，但我说不要，因为她算是意志坚定，比较有主见的人，我们控制不了她，哈哈！”

刘怡伶透露，最近也与一些电影圈的导演和监制碰面，看看有没有机会尝试新挑战。“我在电视圈蛮久了，想去尝试别的产业，让自己持续成长。”记者举例裸露和激情戏，她都点头示意没问题，“没有尺度。剧本好的话，我都愿意做。”

《美丽的欲望》以当代人熟悉的诈骗为主题，讲述上流社会专属俱乐部Wynnderland在光鲜亮丽的外表下，隐藏着精心策划的“猎杀场”。继微短剧《重生七天》和《当我靠近你》后，刘怡伶再次扮演记者。

在戏里她奋不顾身，想方设法调查诈骗案件。探班当天正拍摄一场拍卖会的戏，刘怡伶化身侍应生，闯入拍卖会暗自调查。刘怡伶忆述，当初读剧本时发现《美》有着不一样的情感，“比方说爱情线是比较含糊不清的，和姐姐（雅慧饰）的戏也有不太一样的情绪。”

陈泰铭现阶段重视劳逸平衡

陈泰铭在《美丽的欲望》中扮演反派角色“郝文柄”。（龙国雄摄）

陈泰铭在剧中扮演诈骗集团负责人Wynn（陈泂江饰）的师傅“郝文柄”，是个善于操控人心的角色。

陈泰铭2024年10月离开效力34年的新传媒后，以自由身发展。除了拍戏，他现在几乎每个月都会飞中国经营直播事业。他受访时分享这两年的经历，并以“充实”概括，“以前很多东西都是公司的经纪人处理，我们太舒服了；现在亲力亲为，精神上很充实。”

他补充说，满足感并非来自金钱，而是精神层面。他也庆幸现阶段能在工作与生活之间取得平衡，“比方说旅行社的带团工作，我一年做个两次，赚点外快，但心情是很放松的，‘半工半游’蛮好的。”

提到同样是自由身的太太陈莉萍，陈泰铭笑说“我也不知道她为什么要夫唱妇随”，坦言在工作上两人都会互相给意见，“但我们是老夫老妻了，有什么东西就和她update一下。她也不会说为什么我去（中国）这么多天，反而还会鼓励我去。”

《美丽的欲望》由谢光华监制，张瑂纭和李伟明担任故事人，将于2027年4月播出。