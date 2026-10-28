韩星金智媛（Kim Ji-won）主演的SBS金土剧《Doctor X：白色黑手党时代》（简称《Doctor X》）收视一路狂飙，最近播出的第6集写下19.5%收视创新高。

金智媛继《太阳的后裔》之后，再以短发造型出演《Doctor X：白色黑手党时代》。（取自SBS Drama脸书）

继2016年的《太阳的后裔》后，金智媛再次以短发造型诠释“桂水晶”一角。与《泪之女王》中的华丽时尚风格不同，她这次希望尽可能减少华丽感，展现更贴合角色的模样。

《Doctor X》改编自2012年日剧《X医生：外科医生大门未知子》。如果拍摄新加坡版《Doctor X》，你最想看哪位本地女星演天才外科医生“桂水晶”？

林慧玲曾在警匪剧《最火搭档2》中饰演反派心理医生高婕妤，更凭借这个角色入围“红星大奖2013”最佳女主角；蔡琦慧也在《医生不是神》中演过医生，最近正播出的《难言之瘾》里，她则饰演一名泌尿科医生。

雅慧和洪凌虽然没有演过经典的医生角色，但两人的短发造型都令人印象深刻。如果她们以短发诠释医生角色，会不会也很适合呢？

你想看到谁演“Doctor X”？现在立刻点击参与投票！你也可以上早报娱乐的脸书或IG留言，说说为什么把票投给她。欢迎留言讨论！

娱乐圈的是是非非，有话想说？欢迎通过：电邮／zbentertainment@sph.com.sg，SMS／WhatsApp至90171900，或在IG、脸书发表你的看法。