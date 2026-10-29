空枪

V（M18）

160分钟

★★★

故事

1990年代初，万梓强（朱一龙饰）从中国大陆来到香港，一心想改变自己的穷人命运。他结识空姐骆嘉苑（卫诗雅饰），与她联手劫取一笔巨额款项。万梓强得手后愈发疯狂，目标锁定香港富豪陈辉延（梁家辉饰），两人陷入一发不可收拾的角力漩涡。大陆警察亓宏刚（檀健次饰）和香港警察关苏辰（李施嬅饰）联手追查万梓强，双方展开正邪较量。粤语对白，附中英文字幕。

朱一龙（左）和卫诗雅扮演因为欲望而走在一起的“悍匪夫妻”。（邵氏机构提供）

钟雁龄：披着大陆片外衣的伪港片

八、九十年代香港这个大起大落的戏剧性繁华都会，吸引一票精彩的人物和淘金客。它像一个命运大轮盘，充满纸醉金迷的机会，龙蛇混杂黑白两道中间那块灰色地带，各路人马割据分羹，有人赚得盆满钵满，有人命也赌上。

翻阅港史，发现《空枪》里癫狂的“大圈仔”万梓强角色很明显以当年纵横中港两地，绰号“大富豪”的犯罪集团首脑张子强为原型。连名字用粤语念起来，发音都是雷同的“子强”。当时张子强在启德机场劫运钞车，以及绑架李嘉诚之子李泽钜和新鸿基地产董事局主席郭炳湘的案件，轰动一时，这次也被导演韩延以戏剧手法借尸还魂到《空枪》里头。

看朱一龙讲着半咸不淡的粤语有点逗趣，一直觉得他外形自带邪气，之前的作品《惊蛰无声》就已经挑战反派饰演黑警，让人惊艳。这次演赌命自负（或自卑）的病态罪犯，还设计了不少挑眉扬嘴以及把香烟滤头咬掉的动作，加深观众对这个人物的印象。

檀健次的粤语比朱一龙来得溜，但他真的长得很像许瑞奇，惨在这个画面挥之不去。他和朱一龙合演中港时代政权交接下的猫捉老鼠戏码。梁家辉、叶童、李修贤、张兆辉、卫诗雅和林雪等香港演员参与，确实让人误会这是一部正港片，但我觉得它其实就像近期的《金手指》，是披着中国大陆片外衣的伪港片。

电影没有不好看，只是不明白为何这些大陆片总爱穿插那么多转折。我一直在看时间。戏肉不都完了吗？后面竟然还有一小时！我明白张子强的人生故事确实精彩，但只需要90分钟就可煮好的一碗粥硬是熬它2.5小时，就满口焦味了。

梁家辉轻松驾驭老谋深算的富豪角色。（取自电影微博）

陈秋雁：反派吸引人结尾反高潮

“我地呢班打工仔……”，许冠杰的《半斤八两》在片头响起，浓浓的港片味飘香。这是一部中港合拍的电影，故事主打典型的猫鼠游戏。

1997年香港回归的时代背景，带来视觉质感，也有助刻画小人物在大时代的处境与选择。实力派朱一龙和人气爆灯的檀健次为拍摄特地学粤语，诚意满满，但或许因为必须以不熟悉的语言上阵，所以银幕上偶尔闪过他们的表演痕迹。

笨拙的打劫金行，为“出头”而策划2亿港币（约3000万新元）的劫钞行动，因自负／自卑心作祟绑架富商儿子，为报仇而炸楼和偷运火药。万梓强的五次干案，映照他逐渐大胆和愈发疯癫的行径，以及慢慢走向失控的心理状态。

据了解，万梓强的原型是“香港三大贼王”之一张子强。后者曾犯下惊动国际社会的抢劫与绑架案，包括1991年在启德机场货运区劫走近2亿港币现钞和绑架香港首富李嘉诚的长子李泽钜。

万梓强在片中精准还原了张子强穿着红白格子衬衫，在法庭外张开双手高举胜利手势V的画面。看完戏，也会明白中英文片名的玄机。

万梓强偷天换日，机关算尽。他对兄弟情深义重，追求财富但不夺人命，还有一股自以为是现代罗宾汉的虚假正义感。这个反派的弧线丰富饱满，既有喜感又让人产生共鸣，相当吸引人。

亓宏刚对他穷追不舍，跟他斗智比疯。正邪对立我当然懂，但亓宏刚对万梓强的执念让我冒出问号，可见剧本和剪辑的破绽。

电影前半部分的故事紧凑，牢牢抓住眼球，但从万梓强复仇开始变调，节奏变得拖沓。追了140多分钟，猫终于抓到老鼠时，竟有点反高潮。

朱一龙与梁家辉的对峙是一场心理与手段的极限拉扯，非常精彩。梁家辉扮演的富豪在形容万梓强时说：“我遇到了一个疯子。”看完这部戏的我颇有同感，而电影的疯劲、结构、反转、时长和弊病等，都使我想起韩国科幻大片《希望 ：末日血战》（Hope）。

檀健次（左）扮演的警察对朱一龙扮演的匪徒穷追不舍。（邵氏机构提供）

蔡欣盈：港味讨喜但套路泄气

看中国大陆导演韩延执导的《空枪》，观影心情大致分两段：开局眼前一亮，后来又落回“主旋律”套路。由于前后的喜欢与不喜欢很鲜明，以下影评内容有几分分裂。

最先讨人喜欢的是节奏，干脆利落，颇有追爽剧的快感。随着朱一龙饰演的主人翁踏上“来港抢钱”之路，惠英红、梁家辉、袁富华、李修贤、李施嬅等熟悉的香港演员接连登场，送来一波波惊喜。不论戏份多寡，各有各的亮点，就像老朋友轮流来串门，露个脸也让人高兴。

电影有明显向港片致敬的意味。街景、霓虹灯、茶餐厅、粤语金曲，铺陈出熟悉的风貌。我看过不少用力复制“港味”结果反而让人出戏的电影，还好这一部把那些气息融得自然。

对白语言是助力。新加坡放宽方言电影限制后，这是第二部同步推出粤语原音及华语配音版的新片。所看的是原音版，熟悉的腔调与对白的韵味一入耳，银幕上的香港便更鲜活了。

大陆双男主朱一龙与檀健次饰演的角色碰头后，分别以《天龙八部》的段誉和乔峰自比，随后展开一场警匪之间“看你怎么捉到我”的较量。

演到这里，电影都还勾得住我的目光。可惜步入后段，原本明快的节奏突然拖沓。朱一龙遭人复仇的桥段拉得太长；故事随后“主旋律”登场，忙着讲道理，安排坏人伏法，先前的机灵与趣味也跟着退场。

警匪片向来较合男性观众的胃口，这回有朱一龙、檀健次两名小生坐镇，或更能吸引女观众进场。自2025年的《震耳欲聋》，便开始留意檀健次的演技，这次他也表现不错。然而，朱一龙的角色绝对更有发挥空间，从底层挣扎的憋屈演到暴富后的癫狂，角色完成度很高。