蓦然回首

Look Back（PG）

100分钟

★★★★

故事：充满自信，热爱画四格漫画的小学生藤野（小学生由七濑枫莉饰，少女由出口夏希饰），邂逅因社恐无法上学的同学京本（小学生由冈田六花饰，成年由莳田彩珠饰），见到对方画技惊人，能力远超自己。受挫的藤野一度想放弃画画，但在京本的崇拜与鼓励下重燃斗志。两人因对漫画的热爱结缘，携手走上创作的道路，却也因人生轨迹分歧渐行渐远。多年后一次突如其来的憾事，让藤野陷入巨大的悲痛和愧疚中。日语对白，附中英文字幕。

导演是枝裕和被这个默默努力创作的背影触动，才拍了这部电影。（嘉华院线提供）

短评：当全世界甚至你自己在质疑“还不够好”，但只要有一个人真正看见你的价值，就足以支撑彼此走过漫长岁月。改编自藤本树的同名短篇漫画，近期也被押山清高改编成动画片。我没看过漫画但看了动画，是枝裕和让四个选角很到位的女演员，深刻填充了原著和动画的留白。

访问是枝裕和时，问他关于回首当年的问题，他说最希望能跟父亲和解。感受到他那些无法重演的纠结反复播放，不禁让我想起片中少女藤野最后站在京本房门前的心绪翻涌。

电影想说的不是天才漫画家或才艺较劲的故事，更像是关于认同、努力、天赋与际遇的交织，以及人生中那些看似微不足道却改变一生的选择。它也是一封写给所有努力过，在创作中寻找自我价值，以及曾被“我够不够好？”困住的人的一封私密信。疫情受困期间，是枝裕和就是看到漫画封面那个孜孜不倦埋首创作的背影，才触动他拍这部戏。那个背影里的Back除了是回首，也是我看到你在努力的视角，还有I got your back（我挺你）的打气。

人生没有如果。回首来时，或许都有某个人、某段青春和某些无法重新选择的人生岔路。或许也正因种种遗憾，才让导演得以窥见人生不完美中的美与诗意，创作出那么多情感细腻的佳作。日本人对这样的世界观有个很美的描述——侘寂（Wabi-Sabi）。（文｜钟雁龄）

理性与感性

Sense and Sensibility（PG）

132分钟

★★★

故事：因“传子不传女”的法律，达什伍德遗孀与三个未出嫁的女儿无法继承庄园，被迫迁居简陋房屋。理智的长女埃莉诺（Daisy Edgar-Jones黛西埃德加琼斯饰）与爱德华（George MacKay乔治麦凯饰）情投意合，却因男方迟疑而克制爱意。感性的次女玛丽安（Esmé Creed-Miles埃斯梅科里德米尔斯饰）错爱负心汉约翰（Frank Dillane法兰克迪兰饰），无视对她一往情深的布兰登上校（Herbert Nordrum赫伯特诺德鲁姆饰）。性格迥异的两姐妹在悲欢离合中互相扶持，终于看到幸福的曙光。

Daisy Edgar-Jones（左）和Esmé Creed-Miles扮演的姐妹，分别是理智与感性的象征。（联邦影业提供）

短评：这部片改编自英国作家Jane Austen（简奥斯汀）的1811年同名名著。两百多年过去了，这个世界依然有像埃莉诺这么理智的人，以及爱德华和布兰登上校这样的君子。每隔几天就听到的“杀猪盘”也证明，恋爱脑玛丽安和爱情骗子约翰更是大有人在。

李安执导的1995年版本堪称经典，所以看这部片不免思索：在世界更能接受女性自强，利用app找另一半，以及上网就可能摸清对方底细的时代，这部年代片要如何拍得合时宜？

2026年的《理性与感性》故事“主角”是姐妹情谊，爱情反而成为“配角”。（联邦影业提供）

显然主创也有同样的疑虑，所以2026年版本去芜存菁，把在现代人眼里早已是明日黄花的观点与话题进一步翻新。考虑到现代女性不再只靠爱情救赎，故事反而凸显微妙的姐妹情谊。

两姐妹分别代表理智与感性，价值观冲突但性格互补，彼此羡慕但始终互相扶持，也对彼此有潜移默化的影响。男人在片中是推动剧情的配角，其人物刻画显得扁平。我的结论：女人需要知心姐妹；男人有情有义，错在把情和义分给不同人。英语对白，附中英文字幕。（文 | 陈秋雁）

本周上映的好莱坞新片还有“最强老爸”Liam Neeson（连姆尼森）主演的动作片《猫鼬》（The Mongoose），以及戏骨Ethan Hawke（伊桑霍克）和Russell Crowe（罗素克洛）担纲的淘金惊悚片《重担》（The Weight）。华语片有梁洛施、文俊辉和洪金宝主演的《重生2》。另外还有《爱上失忆女友》（50 First Dates）的泰语版新片《求爱反复亨利记不住》（Henry’s First Dates）。