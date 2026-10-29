（台北讯）香港艺人任达华以电影“PTU”、《黑社会》《岁月神偷》等作品摘下多座影帝奖项，演戏之外也热爱摄影，曾出版摄影集并举办展览。近年他投入绘画创作，2020年更设立画室自学各种绘画技巧，如今将近5年的创作成果带到台湾，首度参加“台北国际艺术博览会”，展出三幅油画及10幅版画。

他以“炫目3025”呈现结合多媒材的创作理念。不过，他因有拍戏行程，无法亲自到台，提前向台北观众打招呼：“台北的朋友们大家好！欢迎来到我的‘炫目3025’，希望你们喜欢。”他也感谢主办方的邀请：“这是我第一次在台北办展，很开心可以和大家多多交流。”

作品经常出现眼睛元素

任达华坦言自己完全没学过绘画，但从小就有创作欲望，只是早期受限于时间，只能把许多天马行空的想法记在脑中，直到近几年才陆续将想法化为作品。他也透露，作品中经常出现眼睛这项元素，“眼睛是心灵的窗口，来看我的作品，就可以让我们用心灵沟通。”对他而言，绘画并不是单纯的兴趣，而是另一种观看世界，与人交流的方式。

这次展出的作品以新媒体技法叠加油画，再融入传统水墨，通过不同媒材碰撞、交融，创造出充满未知的视觉效果。“炫目3025”中的“3025”对任达华而言，可以代表未来、平行世界甚至外太空，“皆有可能，也充满未知。”

任达华长年热爱摄影，早在1970年代就常带着相机到世界各地旅游，累积不少作品，除了出版摄影集，也举办摄影展。他形容摄影与绘画是相辅相成，“拍照是我带着眼睛看世界，绘画是我把世界展现给你。”

传15分钟可完成一幅

问到如何在演戏、家庭与绘画之间分配时间，近年仍维持每年约三四部影视作品的任达华说：“陪伴家人是最重要的，其次是工作，这些都给我的创作增加灵感和力量。绘画是时间的海绵，需要挤一挤。”

任达华前两年在女儿教导下学会使用iPad作画，让创作素材更加多元。他笑说，老婆琦琦及22岁女儿是他作品的第一批观众，“她们会给我不同视角的反馈和看过作品的感受，也会成为我新的灵感。”

外界传闻他可以在15分钟内完成一幅画，任达华笑着澄清：“有时候可以，但更多是叠加很多个15分钟。”他解释，创作并非一次完成，而是在一次次灵感与修正中逐渐累积，“绘画过程中也要一直思考，不断自我修正。”