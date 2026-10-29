（综合讯）10月28日，香港已故演员许绍雄的IG账号更新了一个由AI制作的视频。画面中，他坐在导演椅上，以熟悉的幽默口吻向大家“报平安”，还不忘打趣老朋友：“不用急，我先帮你们占个位，慢慢来，越迟越好啊。”

许绍雄2025年10月28日病逝。他逝世一周年之际，女儿许惠菁在父亲的社媒分享一个由许绍雄的干女儿兼视觉艺术家刘思葭以AI制作的致敬短片，让父亲在影像中“重现”，向大家诉说过去一年在“彼岸”的生活。

在这段AI制作的视频中，许绍雄身穿白衬衫，坐在导演椅上，开玩笑说：“上面这班人说，要我拍段影片回去，跟大家报个平安。”他感谢观众多年来对他演戏的支持，感慨自己十分幸运。谈起如今的“放大假”生活，他笑说每天都能睡到自然醒，日子过得悠闲自在。

AI许绍雄喊话老友：越迟来越好

AI片中的他，不忘关心好友与家人，打趣地向老朋友喊话：“不用急，我先帮你们占个位，慢慢来，越迟越好啊，到时再约吧！”

随后，见他温柔地叮嘱新加坡籍太太龙嬿而：“喂，老婆，这里没人欺负我，还有点不习惯呢！你也别那么容易生气，气坏身体，不值得嘛！我常说，笑着过是一天，生着气过也是一天，人生就是这样，别把时间浪费在无谓的事情上！”

片中的许绍雄笑说，最想念一家人吃海南鸡的时光，还有女儿手冲咖啡的滋味。他也暖心开解女儿：“别想太多，你已经很疼我了，我很幸福啊！后悔这回事，就像隔夜饭，别留着，倒掉吧！记住，没有过不去的事，只有过不去的心。”

视频尾声，片中的他以一句“能笑的话，何必哭呢”，宽慰思念他的人，说自己在“彼岸”过得很好，也叮嘱大家好好生活。

许惠菁以父亲的口吻在帖文中写道：“我们好久不见了。大家都说很想我，我全部都收到了！看到这条片，不用担心我，我过得很好，你们也要好好的！”

家人也在帖文中写道，许绍雄所有社媒账号都会保留，日后也会不时分享他的趣事，“这样，或许在某个不经意的时刻，我们又能和Benz哥‘再见’。”

见合适衣服仍想买给爸爸

许惠菁也在个人IG撰文，倾诉对父亲的思念。她说，几天前曾告诉母亲，从出生至今，从未试过这么久没见到爸爸。母亲回答，仍当老公去拍戏，许惠菁便打趣道：“究竟是哪部戏这么厉害，片酬这么高，值得你离开我们这么久？”

许绍雄逝世一周年之际，许惠菁10月28日在社媒分享与父亲的合照。（取自许惠菁IG）

父亲离世一年，一家人仍在努力生活。她透露，最近到韩国工作时，看到一件很适合父亲的衣服，一度想买下来送给他，却在下一秒猛然回过神来，感慨道：“原来已经这么久没见到你了。”

她坦言，对未来依然感到迷惘，但会牢记父亲的教诲，继续努力向前走，并以“love you endlessly”（永远爱你）作结。