（香港讯）张智霖日前在中国佛山举行巡回演唱会，邀请昔日搭档兼前女友许秋怡担任嘉宾。两人继2011年香港红馆演唱会后，相隔15年再度同台，一曲《片片枫叶情》掀起回忆，也让台下的袁咏仪成为焦点。

当晚，《片片枫叶情》前奏响起，许秋怡惊喜登场，全场随即欢呼。昔日的“金童玉女”再度合唱，默契依旧，两人在台上保持适当距离，期间不时相视而笑、握手互动。

台上老搭档重聚，台下另一半也捧场。袁咏仪戴着黑色鸭舌帽，一身黑色便服坐在观众席，全程笑容满面，更举起手机记录老公和许秋怡的演出。许秋怡的丈夫王书麒也在场支持。

袁咏仪举起手机记录老公和许秋怡的演出。（互联网）

张智霖与许秋怡1991年因合唱《现代爱情故事》结缘，随后发展成情侣，恋情维持约两年。如今，张智霖与袁咏仪结婚25年，许秋怡也与2003年结婚的王书麒育有一子。

2011年，张智霖与许秋怡便曾在香港红馆同台，袁咏仪和王书麒当时也坐在台下，跟着合唱。

那场演唱会上，张智霖曾向妻子深情告白。他坦言，两人的恋情早年不被看好，结婚时既没盛大摆酒，也没拍婚纱照，让他一直心存亏欠，因此与袁咏仪约定，待她60岁时一起拍婚纱照。随后演唱《未响妻》时，台上的他与台下的袁咏仪双双落泪。