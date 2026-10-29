（综合讯）四年前的今天（10月29日），韩国首尔梨泰院发生严重踩踏事故，年仅24岁的演员李智汉（Lee Ji-han）也是罹难者之一。

悲剧发生至今已四年，亲友与粉丝仍深切怀念他。代为管理他社媒账号的母亲，2026年8月曾在儿子冥诞当天发文，倾诉思子之痛。

李智汉的母亲8月3日上传了一张蛋糕照片，写道：“我亲爱的儿子智汉，今天已经是你28岁的生日了。我真的好想你。”

儿子最后一次出门时说的话，她至今不曾忘记，“智汉，我一直记得，2022年10月29日你出门时，说鞋子总是掉，得去买双新的。”

她接着写道：“说完那些话，你就再也没有回家。所以，为了给你准备生日礼物，我久违地出门，想为你买一双最珍贵、最不容易滑脱的鞋子。”然而，店家一句“让儿子试穿，尺码太小可以换”，却戳中她心底的伤痛，让她抱着鞋袋哭了好久。

母亲接着写道：“请你回来一次，试穿我放在灵前的生日鞋，好吗？求求你……明年我会准备更好的鞋子等你。怕错过你，来不及对你说‘生日快乐’、‘我好想你’，我决定从现在起，把床垫铺在门前睡觉。”文末，她感谢所有记得儿子生日的人。

韩国梨泰院踩踏事故造成159人离世、196人受伤。事发前，李智汉正在拍摄韩剧《木偶的季节》，演艺事业刚起步，却遗憾未能走完那段逐梦之路。