（综合讯）第47届韩国青龙电影奖28日公布入围名单，罗泓轸（Na Hong-jin）执导的科幻片《希望：末日血战》（Hope）以十项提名领跑，李沧东（Lee Chang-dong）的《假如爱有如果》（Possible Love）以八项紧随其后。赵寅成（Zo In-sung）分别凭上述两片角逐最佳男主角及男配角奖。

巧的是，具教焕（Koo Kyo-hwan）也凭《后来的我们》（Once We Were Us）和《尸杀禁区》（Colony）分别入围最佳男主角及男配角奖。两男将在男主、男配双线交锋。

具教焕凭借《后来的我们》（右图）和《尸杀禁区》（左图）的角色，分别入围最佳男主角及男配角奖。（嘉华院线提供）

影帝之争相当激烈，薛景求（Sul Kyung-gu）将会跟赵寅成、具教焕、《王命之徒》（The King’s Warden）柳海真（Yoo Hae-jin）及《暗杀者们》（The Assassin(s)）朴海日（Park Hae-il）正面对撼。

最佳女主角奖方面，《假如爱有如果》全道嬿（也译全度妍，Jeon Do-yeon）则与《后来的我们》文佳煐（Moon Ga-young）、《瞳孔》（The Eyes）申敏儿（Shin Min-a）、《孔雀舞曲》（Pavane）高我星（Go Ah-sung）及《庆州纪行》李姃垠（Lee Jung-eun）争夺影后宝座。

制作费高达700亿韩元（约6700万新元）的《希望》，将与《尸杀禁区》《王命之徒》《暗杀者们》及《世界的主人》（The World Of Love）角逐青龙奖最佳电影奖。

《王命之徒》《尸杀禁区》和《暗杀者们》分别获得七、六和五项提名。

值得一提的是，发行《假如爱有如果》的串流平台Netflix与导演早已表明，不报名角逐青龙奖最佳电影及导演奖。该片的八项提名由演技与技术奖项平分：薛景求、全道嬿分别入围最佳男、女主角，赵寅成、曹汝贞（Cho Yeo-jeong）分别角逐最佳男、女配角，另获最佳摄影灯光、剧本、音乐及剪辑奖提名。各大奖项得主将在11月25日的颁奖典礼上揭晓。

全道嬿角逐美国哥谭奖最佳主角

此外，美国哥谭奖（Gotham Awards）公布提名名单。韩片《假如爱有如果》角逐最佳国际电影、原创剧本及女主角合共三奖。

由于最佳主角奖无分性别，全道嬿的竞争对手除了女演员Julianne Moore（朱丽恩摩亚）、Gillian Anderson（吉莲安德森），还有影帝John Malkovich（约翰马柯维契）、Mahershala Ali（马赫沙拉哈什巴兹阿里）等。

全道嬿（左）以韩片《假如爱有如果》的角色，角逐韩国青龙电影奖最佳女主角奖和美国哥谭奖最佳主角奖。（互联网）

日本导演滨口龙介（Ryusuke Hamaguchi）执导的法语电影《突缘其来》（All of a Sudden），继早前入围康城影展主竞赛单元，并代表日本角逐奥斯卡最佳国际电影奖后，提名哥谭奖提名最佳国际电影、导演、改编剧本及配角（冈本多绪）合共四奖。颁奖礼定于11月30日在纽约举行。