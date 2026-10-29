艺人要在演艺圈立足，往往需要靠独特的标签让观众记住，但对演员来说，一旦形象被定型，也可能限制戏路。

凭着一双大眼睛与甜美笑容，田曦薇向来给人留下鲜明的“甜妹”印象。从年初的《逐玉》到最近热播的《嫁金钗》，她也逐渐展现出甜美之外的不同面貌。回看她的走红之路，“甜妹”标签为她带来了哪些机遇与挑战？

原无演员梦 靠“甜妹”形象被记住

田曦薇形容自己的入行契机算是“无心插柳”。她曾在访问中透露，自己并非从小就立志当演员，只是因为高中老师一句“你可以试试当演员”，才报考上海戏剧学院。

开始学习表演后，她感慨演戏“真是太好玩太有趣了”，甚至立志为演戏“奋斗终身”，原因是：“到现在都没能想出一个比演员更好玩的职业，可能只有导演更有趣了，但我也做不了。”

田曦薇在《卿卿日常》里饰演单纯活泼的李薇，剧集热度与口碑双收，让她的甜妹形象进一步深入人心。（取自剧集微博）

田曦薇2018年以青春爱情剧《在悠长的时光里等你》出道。她早期的角色大多活泼讨喜，加上本身甜美的外形，逐渐让观众记住这张甜妹面孔。2022年，她与白敬亭主演的古装轻喜剧《卿卿日常》播出后，口碑与热度双收，创下当时爱奇艺最快热度破万的纪录。她饰演的李薇单纯活泼，一心只想回家种田。随着剧集走红，田曦薇也被更多观众认识，甜妹形象进一步深入人心。

是“甜妹”但不是“软妹”

田曦薇的长相颇具“欺骗性”：虽然有着一张甜妹脸，性格却不软弱，身材也充满力量感。这样的反差让她在“甜妹”标签的基础上更具辨识度。

田曦薇背部和手臂的肌肉线条分明。（互联网）

2020年，有爆料指田曦薇在高中时期曾霸凌同学，但之后有多名同窗出面维护，称她是因外貌出众遭嫉妒，才被散播谣言。田曦薇在微博上发文回应：“早几年是个近乎百分百感性冲动的人，你骂我我就骂你，从没做过违背法律道德和主动欺负人的事，所以不感到抱歉。被欺负了就一定要反抗，就算打不过，也要告诉他们你不是好欺负的。”

田曦薇看似纤瘦，但手臂与背部都有清晰可见的肌肉线条，穿着露肩、露背礼服出席活动时，经常因身材登上热搜。她也多次在节目中公主抱合作的男星，在《逐玉》里还轻松背起身高190公分的张凌赫，力量感满满。

不急于撕掉标签

田曦薇2023年受访时坦言，最初被归类为“甜妹专业户”时曾担心戏路受限，但她已与这个称号和解：“外表的呈现是客观的，它确实是我的一个特质。只有不断地积累角色，才能找到自己身上的更多标签。”

田曦薇在时尚杂志中尝试不同造型，展现甜美之外的多变风格。（互联网）

她认为，演员可以通过不同角色展现自身的不同面貌，但某类角色一旦获得成功，往往也更容易吸引相似的角色。她明白好角色需要等，也认为以自己当时的阅历和能力，谈“选择”为时尚早，与其拒绝某类角色，不如多积累经验、提升自己。

2026年上半年播出的《逐玉》便让观众看见田曦薇甜美之外的一面。她饰演的杀猪女樊长玉依然甜美灵动，同时也坚韧果敢，在父母双亡后独自扛起家业、抚养幼妹，凭着一身神力徒手扛猪、挥刀谋生。

田曦薇2026年手握两部热播剧，她在《逐玉》里饰演杀猪女樊长玉（左图），在《嫁金钗》里挑战一人饰两角。（互联网）

在最近热播的《嫁金钗》里，她突破以往形象挑战“恶女”角色，一人分饰“真假千金”：假千金自幼锦衣玉食，骄纵狠戾；真千金则流落市井，性格坚韧机敏，但也不乏狠劲。关于田曦薇是否成功踏出舒适圈，观众意见不一。有人赞她凭借微表情与眼神切换，将甜美外表与狠辣性格融合，但也有人认为她演恶女时表情夸张，用力过猛。

虽然这次尝试未必让所有观众满意，但至少田曦薇已经开始走出熟悉的“甜妹”戏路。她的长相自带甜美气息，就连此次挑战恶女角色，也被一些观众形容为“又甜又狠”。这或许意味着她难以完全摆脱“甜妹”的标签，但甜妹本就不只有一种模样。正如她所说，“甜感”是她的一种特质，通过尝试不同类型的角色，也能让观众看见“甜妹”的更多可能。

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