本地艺人谢静仪获外婆收藏的旧货币、邮票相传，希望以后再传给儿子。她称：“它们是家中很有意义的传承。”

收藏的源头始于谢静仪的外婆。外婆当年将旧版新加坡纸币卷起来，存放在铁盒里，还将邮票收录在集邮册中。这些收藏品后来传给了谢静仪的母亲，最终传到了谢静仪手中。

全球历史最悠久的英国收藏品拍卖行及零售商Stanley Gibbons，日前在新加坡设亚太总部，谢静仪出席揭幕，分享收藏心得。她接受《新明日报》访问时坦言，在接触上述拍卖行前，她只觉得这些收藏品是外婆留下的东西，从没想过它们有多大的价值。她后来在活动上认识了对邮票和纸币充满热情的收藏家，听他们分享收藏知识与故事后，才开始以不同的眼光看待这些旧物。

她说：“我发现，一张小小的邮票、一张旧钞票，背后可能藏着一个时代的历史、当时的设计与文化，甚至是一个国家的发展轨迹。以前，我看到的是外婆留下来的纪念；现在我开始好奇，这些东西究竟经历过什么，又承载了多少我们不知道的故事。”

她也坦言，还没认真整理和清点过家里所有的收藏品，因此暂时没有准确的数量，也不想随意估算它们的价值。

她也提到，外婆的收藏品有些可追溯至1940年代，尤其是1941年的马国纸币，甚至还有一枚1920年代的一分硬币，让她觉得不可思议。

她如今希望能好好保存外婆留下珍贵收藏品，将来传给儿子Kyzen。

收藏生日年份邮票

如果要选一件对个人特别有意义的收藏，谢静仪会选1995年的我国兰花邮票。

这套邮票于1995年3月15日发行。1995年不仅是她的出生年份，也是新加坡兰花系列的第五次发行，配合当年举行的首届“新加坡95世界邮票展览”。其中的 Vanda Marlie Dolera是她特别留意的一款。它是新加坡国花卓锦万代兰（Vanda Miss Joaquim）的后代品种。

“我觉得很奇妙，一枚邮票原本记录的是一个国家的植物与集邮历史，却因为发行年份刚好与我的出生年份重合，而有了属于我自己的意义。”

她也希望，把自己出生年份的这枚邮票传给儿子。

盼儿了解收藏品历史

除了想把兰花邮票留给儿子，谢静仪也希望儿子能了解1941年的旧钞票和1920年的硬币，知道它们经历过怎样的年代，以及为什么我们要珍惜上一代留下来的东西。

“当然，我也会留意他自己的兴趣，看看有没有一些收藏品是他长大后会喜欢的。例如，如果他对Pokémon（宝可梦）卡牌有兴趣，也可以从他喜欢的事物开始，让他慢慢体会收藏的乐趣。”

她强调， 不希望传承变成一种压力，觉得这些东西一定要由他继续收藏。“对我来说，更重要的是让他知道，这些物件为什么对我们的家人有意义。 我希望留给他的，不只是收藏品本身，还有珍惜历史、记住家人，以及把有意义的故事继续传下去的心意。 ”