（台北讯）新加坡演员李铭顺与台湾演员金士杰、陈以文、王阳明、郑人硕及李宗霖合演的电影《高寮大劫》，10月29日释出前导海报。六名男星赤膊齐聚监狱澡堂，阳刚气势十足，但这场戏背后，却是一段在摄氏8度低温下脱衣上阵的“抗寒记”。

12月在台湾公映的《高寮大劫》，由台湾导演黄朝亮执导，其他演员包括喜翔、高捷、柯淑勤、张榕容、九孔及小熏。故事讲述李铭顺饰演的帮派兄弟鲁孝全遭到背叛，又对监狱管理及司法不公积怨已久，于是集结五名各怀心事的囚犯，策划越狱，夺取枪械，与警方正面交火。

前导海报中，李铭顺胸前的龙头刺青格外吸睛。六人一字排开的阵仗，让一些网民笑称是“监狱版角头”“角头进修班”。《角头》是2015年上映的台湾黑帮电影。

这场澡堂戏在冬天拍摄，剧组选在山区房舍取景，当时气温仅摄氏8度，还飘着雨。演员须脱衣上阵，仅以肤色胶布保护重要部位；多人同时入镜，也让拍摄角度与遮蔽安排更具挑战。

《高寮大劫》释出前导海报，金士杰（右起）、王阳明、李铭顺、陈以文、郑人硕及李宗霖一字排开入镜。（互联网）

陈以文回忆，导演一喊“卡”，工作人员便立即送上浴巾、浴袍，为众人保暖。剧组还准备热茶、姜茶、姜母鸭及火锅，并搭起保暖帐篷，帮助演员撑过长时间拍摄。

李铭顺透露，《高寮大劫》让他挑战以往较少接触的角色，聚焦监狱议题的故事与阳刚风格，都令他演得十分投入。

金士杰则形容，这是一部充满爆发力的电影，“像个炸弹一样，肾上腺素燃烧爆炸，非常刺激，很期待呈现在大家面前！”