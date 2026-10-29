（综合讯）中国抗癌网红“奇迹夏夏”（本名夏瑾禾）与骨癌抗争五年后，27日在上海病逝，得年23岁。她的好友沈先生证实噩耗，并透露，自她患癌后便失联多年的父母，在她离世前几天赶到病房，陪伴她走完人生最后一程。

中国媒体报道，夏夏在安徽合肥出生，18岁那年在高考前因腿痛晕倒，随后确诊骨癌。原本考取师范学院的她，因病情急剧恶化，无奈放弃学业，并在19岁时接受右腿截肢手术。

患病初期，父亲始终未露面探望，母亲也在她患病一年后与她断联，她只能独自承担高昂的医药费。

五年抗癌路上，夏夏经历七次大手术、25次化疗，癌细胞转移至肺部和肋骨。为了筹措医药费和购买义肢，她先在老家摆摊售卖手工艺品，后来转做直播带货。尽管饱受病痛折磨，她在镜头前始终笑容乐观，打动数十万粉丝。

“奇迹夏夏”的好友宣布她病逝的消息。（互联网）

夏夏近期病情急转直下，心中仍牵挂着从小将她带大的近九旬奶奶。奶奶年事已高，无法赶赴上海，夏夏苦撑两天，终于通过视频通话与奶奶见上最后一面。屏幕另一端，奶奶一遍遍呼唤她的乳名，哭着为她打气。

与她断联多年的父母，分别在26日和27日赶到病房看女儿。沈先生透露，夏夏的父母在病榻前话不多，但夏夏离世时，母亲仍忍不住放声痛哭。

夏夏遗言：我先下线了

夏夏离世前，在病床上用手机留下告别的话：“这一路遇到好多的爱，我走过大海，越过泰山，见过云南丽江的花，这个世界online，我先下线了哦，非常抱歉违约了。”她盼望长眠在树木花草相伴的地方，不再有疼痛与烦恼。

沈先生表示，除了协助料理后事，他也将筹备成立“夏瑾禾基金会”，帮助更多身处困境的病友。