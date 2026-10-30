末路兼职

Dead-End Job

可在Netflix观看

这部惊悚韩剧围绕背负沉重债务的革浚（李宰煜饰），被一张招募“高薪兼职”的神秘传单吸引，循着上面的信息来到“蜘蛛人力事务所”。这里的时薪是最低工资的50倍，却有一条不可违背的铁律：绝不能向外界透露工作期间发生的任何事。随后，革浚被派往一家看似普通的便利店。他很快发现，这份高薪工作背后暗藏致命危机。

与此同时，劳动灾害保护机构调查官妍珠（高旻示饰）察觉到社会上接连发生异常事件，决定独自展开调查，揭开“蜘蛛人力”及其幕后操盘者“蜘蛛社长Mr S”（李熙俊饰）隐藏的黑幕。

This is 炫茂路

This is Hyunmoo Road

可在Viu观看

全炫茂（右）携手李准共同打造综艺《This is 炫茂路》。（Viu提供）

韩国“国民主持”全炫茂（Jun Hyun-moo）携手演员李准（Lee Joon），开启一场融合地道美食与在地人文的探索之旅。这档综艺节目跳脱传统观光路线，由热爱美食与旅行的全炫茂亲自踩点，打造专属路线“炫茂路”。

两人前往越南、日本德岛、加拿大卡尔加里等地，深入街头巷尾，寻访只有当地老饕才知道的私藏餐馆、巷弄小吃与特色人文景点，通过自然的互动和妙趣横生的对话，带领观众感受当地风土人情，展开一场充满烟火气的美食之旅。