Doctor X：白色黑手党时代

Doctor X: Mafia in White

可在Netflix观看

天才就能拒绝职场潜规则？

韩剧《Doctor X：白色黑手党时代》翻拍自日剧《Doctor-X~外科医·大门未知子~》，故事围绕拥有超高手术能力的天才医生桂水晶（金智媛Kim Ji-won饰），她被张熙淑（李姃垠Lee Jung-Eun饰）的医疗人力中介所派遣至救曙大学西南医疗中心，填补医疗空缺。桂水晶坚守只专注做手术的原则，合约包括不进行查房、社交、协助教授论文、非自愿加班等与手术治疗无关的工作。

这些被上司看成“理所当然”的本分工作，在桂水晶面前一文不值。因为她的手术效率极高，即便上司和同事对她的“原则”不以为然，也只能将不满吞进肚子里。加上桂水晶的职业生涯中至今没有失败的手术，因此合约还有个特殊条款，就是手术难度越高，她的收费也随着增加。

李姃垠饰演医疗人力中介所老板，也是桂水晶名义上的姨妈。（取自SBS Drama脸书）

金智媛我行我素看得爽

金智媛饰演的桂水晶能力出众，却不擅长社交，甚至让人觉得她是个不会看眼色的怪人。刚到外科，她就因性格孤僻而受到同事排斥，但她并不在意。角色的我行我素，充满爽感。不过医院风气腐败，尤其是外科医生们争相奉承上司的嘴脸，令人看得心烦。

为了凸显桂水晶高超的手术技巧，剧情安排其他外科医生在一场手术中遭遇突发状况，就连最擅长拍马屁的外科教授都允植（金永敏Kim Young-min饰）也束手无策，准备放弃手术，直接关腹。关键时刻，桂水晶出手，以罕见的手术方式成功救回患者，让其他医生看起来无用武之地。金智媛一头利落短发形象，细腻地演出角色外冷内热的性格。

此外，第一集中，张熙淑联手夫胜权（孙贤周Son Hyun-Joo饰）将院长拉下台，夫胜权随后接任院长，试图整顿医院腐败的风气。这个角色立场难辨，城府很深，由资深演员孙贤周诠释，再合适不过。

孙贤周的精湛演技是一大看点。（取自SBS Drama脸书）

外科医生出身的夫胜权，看似十分欣赏桂水晶的专业能力，甚至答应张熙淑提出的“霸王条款”。面对院内自私自利的医生，他毫不留情地批评，也不喜欢身边围着“马屁精”，看来是个坚持原则，勇于改革的正面人物。然而私下，他却因为无法完全掌控桂水晶，打算让她背黑锅，借机将她赶出医院。夫胜权有自己的理念与原则，却容不得他人挑战自己的权威，孙贤周演出了角色的矛盾。

第四至第五集登场的新外科医生罗大一（张胜祖Jang Seung-jo饰），有个令人不寒而栗的“变态”癖好——他曾在手术过程中将自己的姓名缩写刻在患者的器官上。他的这个秘密最终被桂水晶发现。更骇人的是，这段情节竟改编自真实事件。

后来，罗大一自己需要动手术，张熙淑从中安排，由桂水晶主刀。罗大一术后醒来，怀疑桂水晶以同样的方式为患者“复仇”，在他的器官上刻了名字，顿时发狂。桂水晶虽然没有那么做，但这种不用以牙还牙就让对方自食恶果的反击，让人看得格外痛快。

金宇锡饰演的实习医生朴泰庆，是桂水晶的“小迷弟”。（取自SBS Drama脸书）

穿插志愿医疗兵经历

除了医院内的种种事件，剧情也不时穿插桂水晶在国外担任志愿医疗兵的经历，逐步揭开她的过往。另一个引人注意的角色，是实习医生朴泰庆（金宇锡Kim Woo-seok饰）。身为桂水晶的“迷弟”，他不仅十分敬佩她的专业能力，也处处关心和照顾她，甚至大胆地因为她和其他教授顶嘴。我看了都替他捏一把汗，他身为实习医生难道不怕被教授臭骂？

总而言之，这部剧可以当作一部医疗爽剧来看，加上有金智媛、孙贤周和李姃垠飙戏，更有看头。