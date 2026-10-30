林湘萍50岁生日，老公Alex制造惊喜，秘密请她的50名圈内外朋友录制祝语，当中包括远在英国的李锦梅。收到老公的特备礼物，林湘萍十分感动，但嘴上说：“我们有小小竞争，因为他的生日我也做了特别的事，他可能是要赢过我，所以做了这个视频。”

虽然口是心非，但比起盛大的庆生派对，林湘萍更喜欢这份心意满满的礼物。她看视频的时候，又笑又哭，感触良多。“周蕙和陆明君在视频里说：‘你可以不要再继续服务性的性格了吗？要为自己想多一点。’这让我哭了，因为我好像真的就是这样。”

若关注林湘萍的Instagram（IG）账号，应该看过她为亲友下厨和烘焙生日蛋糕的照片或视频。她说，喜欢看到大家开心的样子，也乐于为他们出力做事，但如果自己是接受的那一方，反而会不自在。

林湘萍9月28日生日，朋友特地办聚会为她庆祝，她因为正值儿子小六会考（PSLE）期间，想专心当“陪考妈妈”，所以不想参加。还有一个原因：“我私下比较内向，不喜欢成为焦点的感觉，会害羞到想变成缩头乌龟。”

谈儿子PSLE不禁落泪

林湘萍在9月份一次解锁两件“人生大事”：50岁生日和长子的小六会考。

她说：“我看到我儿子的努力，真的蛮感动的……”话还没说完，眼泪就毫无预警涌上眼眶。强忍住泪水的她说，担心自己不是好妈妈，为孩子做得不够。

谈到儿子回到新加坡不到两年就面临小六会考，林湘萍自责不是好妈妈。

林湘萍一家曾在台湾住了约十年，2024年才搬回新加坡。当时，考虑到孩子不只要重新适应环境和生活方式，还必须融入校园和新的教育体制并迅速跟上学习的步伐，她和老公担心儿子压力太大，所以希望他降级读小学。

“不过，他通过学校考试符合标准，学校就没让他降级。我真的很安慰，孩子适应能力蛮强的，他也交到朋友。我很感谢同学们愿意跟他做朋友，让他没有这么孤单。”

林湘萍从6月开始减少工作量“陪考”。“这是他的第一次大考，是一个小小的关卡，我希望在身边陪伴他和鼓励他。”

除了照顾儿子的日常和营养，她也不忘给予精神上的鼓励，对他说：“妈妈以前考PSLE，虽然没有补习但考得不错。所以你有妈妈的基因，OK的。”

担心自己变成虎妈

记者问林湘萍是不是“虎妈”，她笑说这个问题她直接问过儿子。“很高兴，他说他不觉得妈妈是虎妈。”

她认为，自己没有变成“虎妈”，老公是大功臣。正是在老公的鼓励下，她上半年继续拍戏，才没因为过度关注儿子而在无形中给他造成压力。“不过，我问过儿子才安心地去拍戏。工作的时候，我就把注意力放在工作上，就不会一直唠叨孩子。”

林湘萍认为言传身教是最好的育儿方式。“我每次都跟孩子说，做什么事情都要尽力，我也以行动证明。他看到我做任何事都认真和努力，他也会学习到正确的态度。”

林湘萍策划派对，让挺过小六会考的儿子和他的朋友轻松玩乐。（林湘萍IG视频截图）

在小六会考于9月30日结束前，她已悄悄策划一场“我们挺过PSLE”的派对，她已悄悄策划一场“我们挺过PSLE”的派对，邀请儿子的同学及他们的家长考完以后一起庆祝。“这是儿子小学的最后一个阶段，希望他和朋友们尽情玩乐，开心。”

跟阿尔法世代孩子没代沟

儿子渐渐长大，林湘萍有感而发：“他已经不再是以前喜欢牵妈妈手的小男孩了。现在出去，他有时候会害羞，不想牵我的手。”

她和属于“阿尔法世代”（Gen Alpha）的儿子目前还没有太大的代沟，因为她会主动了解他们的说话方式，拉近距离。

她接受《联合早报》的挑战，解码“α世代俚语”。“6-7”和“cooked”难不倒她，“cap / no cap”及骷髅头和凋谢玫瑰这两个表情符号的意思让她目瞪口呆，惊叹：“为什么不直接讲话？”点击视频，看林湘萍的随堂测验。

她笑说：“有时我的儿子会叫我Bro（兄弟），因为他们在学校也经常这么互相称呼，我就会纠正他：‘我是你妈，不是你的Bro。’”

林湘萍希望有机会演一个像《阿信》这样的跨年代角色。（叶振忠摄）

盼挑战年轻演到老角色

从20多岁入行演戏到结婚生子，林湘萍以前觉得50岁这个数字好遥远，但时间飞逝，人生一转眼就走到了50岁。

她说，目前的坦然心态来自这些年的种种积累。“我以前会觉得要走得很快，想要证明很多事，尤其在工作上。现在反而更在乎路途上的人，把时间留给值得的人。”

不过，她对演戏依然有热忱，希望有机会诠释一个从年轻演到老的角色。“我小时候看过一部戏叫《阿信》，所以希望演一个像阿信这样跨年代的角色。”