10月31日，新加坡歌手黄长俊与文慧如将为“SING浪演唱会”担任演出嘉宾。黄长俊在2025年升格当爸，如今儿子已一岁半，如何在家庭与事业之间取得平衡，成了他的一大烦恼。文慧如则在成为独立音乐人后，为如何经营社交媒体、制作短视频而苦恼。

明年底办“最后一场”演出

黄长俊接受《联合早报》电访时说，孩子如今一岁多，兼顾育儿与工作，压缩了他不少休息和睡眠时间。他感慨：“比如我本来能睡八个小时，现在只能睡六个小时了！”

不久前，他还带着妻儿搭乘迪士尼游轮，享受家庭时光。他解释，考虑到孩子年纪尚小，担心搭飞机难以适应气压变化，也不希望孩子哭闹打扰其他乘客，因此现阶段选择游轮出游最为合适。

临近年末，黄长俊的商演活动逐渐增多。他也将在SING浪演唱会带来首次与年轻编曲人Danial Elias Teo（张子汉）合作的新歌《原来后来》，令他倍感期待。他笑说，演出结束后，打算再带家人搭游轮度假，好好休息。

除了演出，他正筹备开办音乐学院，处理租约等事务，计划于2027年正式运营、招生，并签约艺人。他透露，目前已经签了分别17岁和19岁的音乐人。从事私人钢琴教学多年的他说，开办学院将是自己首次与多名教师合作，也希望借此为年轻音乐人提供舞台。学院将开设乐器、声乐、弹唱及街头表演等课程，他能把多年积累的经验传授给年轻人。

音乐发展方面，他希望明年推出个人专辑，并在明年末举办“最后一场”的演出。他解释：“为什么说可能是最后一场？因为要照顾孩子，还有音乐学院。之所以开办音乐学院，就是希望为旗下的两三位艺人提供舞台和录音室，让他们有团队协助录音、制作音乐。”

文慧如发布新歌讲述女性力量

文慧如近日在台湾首次与80人交响乐团合作演出，为此花了一个月彩排练习。她分享：“演出时没有耳返里的节拍提示，必须仔细聆听乐队演奏，并留意指挥，才知道什么时候该进来。”

从台湾回来后，文慧如便开始忙着筹备接下来的SING浪演唱会。她这次准备了Spotify里的人气歌曲，让观众们一起大合唱。

她10月发布新曲《万人迷》，讲述女性自我价值与力量，鼓励女生不需要依靠任何人的青睐，只要爱自己就能成为心中的“万人迷”。可惜因为演唱会选曲时间早，新歌没能排入演出歌单。

文慧如近日在台湾首次与80人交响乐团合作演出，为此花了一个月彩排练习。（取自文慧如IG）

2024年约满离开唱片公司后，文慧如以独立音乐人身份发展。虽然自主权更大，也意味着从造型、服装到整体企划，都得亲自做决定，逐步建立自己的审美。

如今，她除了创作，每周也会拨出一两天制作内容。对她而言，最棘手的是短视频，“我们不能为了做而做，但每次做，又难免希望它能成为爆款。”她认为，音乐人不能只跟风翻拍热门内容，还必须让短视频与自己的音乐作品产生联结。

23岁音乐人操刀演唱会近半编曲

23岁的Danial年纪轻轻，首次担任大型演唱会，也包办了SING浪演唱会的将近一半的编曲和编排。他分享说，自己四五岁时开始上电子琴的课，加上妈妈是钢琴老师，爸爸也从事音乐事业，从小耳濡目染，现在也跟上父母的脚步。他毕业于拉萨尔艺术学院音乐专业，曾是新加坡交响合唱团（Singapore Symphony Choir）成员，并曾与新加坡交响乐团（SSO）合作演奏小号。

23岁的Danial（张子汉）从小耳濡目染，现在是专业音乐人。（新加坡华族文化中心提供）

他笑说，虽然自己是新加坡华人，可惜不太会说和读华文，这次为中文歌曲编曲时，则由姐姐协助解读与理解歌词含义，并与父亲一起沟通探讨编曲。