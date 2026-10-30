在新传媒重头剧《幸存者》中饰演生活在地下城的贫民，刘子绚挑战入行以来最狼狈邋遢的角色，她主动要求加深黑眼圈、法令纹，坦言自己已经过了追求外表的阶段。

剧情以虚构的“赤岛国”为背景，因为火山爆发导致环境严重污染，国人器官衰竭率居高不下。贫民窟青年林喆康（张哲通饰）为了给罹患“火山矽肺症”的母亲林爱琴（刘子绚饰）筹钱换肺，不惜冒死打黑拳。

刘子绚在《幸存者》中挑战邋遢沧桑的角色。（龙国雄摄）

刘子绚在10月29日举行的记者会上接受《联合早报》访问时透露，虽是不幸的角色，但这次哭戏不多，靠外形塑造病恹恹的沧桑感，坦言这次的造型是她最邋遢最狼狈的一次。

剧组在化妆方面下了功夫，除了白头发，还为她画黑眼圈和鱼尾纹。问刘子绚会不会排斥这样的自己，她说：“我还觉得不够！我已经到了不追求外表好看的阶段，希望可以更贴近人物的状态，有时候还会要求黑眼圈深一些，法令纹多一些，走路的时候尽量驼背，脚步也蹒跚。”

对刘子绚而言，这次拍摄最大的挑战是维持在生病的状态，“我为了让自己瘦一点以显露病态，拍摄期间每天跑步，可是运动让体能状态变好，导演必须一直提醒我要更喘一点，讲话再慢一点。”

《幸存者》是刘子绚和李南星继2006年的《海的儿子》之后再合作，刘子绚回忆：“20年前我还是新人，对阿哥很敬畏，但合作之后发现他是很好玩很可爱的人，会在片场开玩笑缓和气氛。20年后，他这一部分没有改变，还是喜欢开玩笑，喜欢和大伙同在。我也没看过他在片场用手机，他会跟人沟通，不然就是看景看剧本。”

刘子绚在剧中饰演在地下城生活的贫民。（新传媒提供）

选择和老公一起逃难

如果现实中遇上灾难，只能和一个人一起逃生，刘子绚毫不犹豫地选择老公田铭耀，“因为他很聪明机智，是应变能力很强的人，玩密室逃生他永远是最快找到出口的人。”

问刘子绚如果独自逃亡，估计自己能活几天？她笑说：“可能三天吧。（跟着老公可以活多久？） 他活多久我就活多久，而且应该还会比他活多三天，因为他不会让我先死。”

陈莉萍的角色将在第三季出场。（龙国雄摄）

陈莉萍拍拉扯戏断肋骨

陈莉萍在剧中饰演“希望医学科技中心”院长梅丝绢，会在2027年播出的第三季出场。虽没有像其他角色那样历经磨难，她却在一场拉扯戏中受伤。

她告诉早报，在马来西亚拍一场拉扯戏时，肋骨两处骨折，“拍的时候并不知道自己受伤，因为动作不多也不危险，所以感觉不舒服的时候以为只是肌肉酸痛，就忍痛继续拍。”拍到接近尾声的时候，她感觉到呼吸时胸口疼痛，监制和统筹于是带她去针灸推拿。

陈莉萍回到新加坡后近一个月情况仍没有改善，去看医生才赫然发现是骨折，但也只能让骨头自然修复。

仍在适应自由身的工作形式

陈莉萍2025年初宣布不与新传媒续约，她自组团队打理演艺工作一年多，坦言感觉自由，但工作方面没有太大差别，“刚开始有点不习惯，但后来感觉自己仿佛没离开过，依旧在拍戏、接活动，还参与乐龄生活的宣导项目，工作很忙碌。”

她坦言还在适应和学习中，因为以前只须专心把戏演好，其他交给公司和经理人安排，现在台前幕后的大小事，她都会去了解，感觉就像刚毕业初入社会，“这是个学习的过程，但不管有没有签约，我都抱着随遇而安，顺其自然的心态，觉得一切都会有很好的安排。”

现在不少艺人投入直播带货的行列，陈莉萍坦言目前没有这个打算，“其实很早以前就有人来接洽，但我觉得自己不是很适合。”不过她表示只是还没做好准备，对直播并不排斥。

李南星在《幸存者》中的角色原本一心想救人，却剑走偏锋成了反派。（龙国雄摄）

李南星虚拟制作初体验

《幸存者》分三季播出，李南星的角色横跨三季，不只戏份和台词多，拍摄期也长。

他说：“拍了6个月很辛苦，但我也从中找到乐趣，因为合作的演员非常多，戏中的景也很不一样。我们以前拍戏是用绿布景，后制才加入画面，但虚拟制作的现场是有画面的，可以看到自己身处的环境，看到火山在冒烟。”

第一次参与虚拟制作，阿哥坦言不习惯，“拍摄时间一久，LED灯的反射会让人感觉干燥，须要喝很多水，加上灯光亮又刺眼，需要不时到外面透一透气。”

他还需要背大量台词，当中包括很多专业名词，如身体器官、神经线、药物等，“还要边动手术边说台词，我的天啊！”

《幸存者》分三季（每季八集）播出，第一季于11月9日在 Netflix 和mewatch prime首播，16日开始通过8频道播出，第二和三季将在2027年播出。