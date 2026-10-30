（台北讯）马来西亚男星谢佳见与李铭忠20年前透过同一个选秀节目出道，原本是感情深厚的好友，却因各自忙于工作、聚少离多，长达10多年未见，关系逐渐变得疏远。近日两人一同录制台湾节目《花甲少年之半熟朋友》，没想到这趟久违的旅行，竟意外揭开李铭忠藏在心中多年的心结。

李铭忠坦言，过去一直以为谢佳见介意与自己当朋友，甚至因学历及家庭背景感到自卑，眼看昔日好友聚会却没有邀请自己，让他难过到逐渐封闭内心。如今两人终于有机会把话说开，李铭忠当场情绪溃堤，谢佳见也跟着红了眼眶，两人在节目中也相拥，场面令人动容。

李铭忠和谢佳见相拥，画面感人。（互联网）

李铭忠坦言，当初得知这趟旅行是由谢佳见邀请自己参加时，内心既惊讶又感动，“因为这10多年，我一直觉得我跟你的感情是很疏远的，那段时光培养的感情好像消失了。”他透露，这件事始终让自己耿耿于怀，却从未说出口。对此，谢佳见也感到意外，解释过去每次朋友聚会都会询问为何没有邀请李铭忠，因此特别希望透过这次旅行打破隔阂，继续当好朋友。一番真心话让李铭忠忍不住上前拥抱，终于卸下多年来的心防。

李铭忠随后含泪吐露，自己一直缺乏自信，认为学历不高、出身的家庭背景也不如人，总担心与朋友之间存在距离。他坦言，曾看见其他选秀伙伴聚会的照片，甚至有共同参赛的朋友结婚，大家都受到邀请，唯独自己缺席，让他难过不已，逐渐选择远离朋友圈，“我甚至怀疑这个世界，为什么我真心待人，却得不到同样的反馈。”多年来的心结终于在这一刻宣洩而出，谢佳见也跟着落泪，温柔安慰：“我们都走过来了，这次的旅程把点解开了，这是我最珍惜的时刻。”两人用一场久违的旅行，重新找回曾经深厚的友谊。