（首尔讯）韩国资深演员崔佛岩（Choi Bool-am）自2025年开始不断进出医院，10月29日在首尔一家医院去世，享年86岁。

韩媒报道，崔佛岩2025年3月接受椎间盘突出手术后行动不便，辞去主持14年的电视节目《韩国人的饭桌》，以专心养病。不料，他的健康状况近期恶化，29日在妻子、孩子和挚友的陪伴下，与世长辞。

崔佛岩1940年出生于韩国仁川，大学就读电影系，梦想成为一名导演。他1959年透过舞台剧《哈姆雷特》开启演戏生涯，1965年加入剧团后正式踏入演艺圈。

他从年轻时就勇于挑战高难度角色，1971年在电视剧《搜查班长》饰演打击犯罪的“朴班长”，剧集当时创下70%超高收视率，更让他挤身国民演员行列。李帝勋2024年主演的韩剧《搜查班长1958》是《搜查班长》的前传，崔佛岩客串演出，成为绝响。

资深演员崔佛岩（左）客串《搜查班长1958》，饰演李帝勋的爷爷。（取自MBC IG）

崔佛岩从影超过50年，演出1980年的1088集长寿剧《田园日记》后被誉为韩国“国民爸爸”。他也参演过多部电影，同时活跃于舞台剧，曾荣获百想艺术大赏、大钟奖、大韩民国电影表演奖等肯定，2014年受颁韩国大众文化艺术奖文化勋章。