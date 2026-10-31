南美潮什么、南美潮什么2、旅行最紧要近

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《潮什么》是香港TVB电视一档老牌旅游综艺，过去到过沙特阿拉伯、澳大利亚、加拿大、美国，以及欧洲的冰岛、德国、法国、芬兰、瑞士、西班牙、意大利，甚至到过非洲、北极和南极。

主持人梁芷珮连做两季《南美潮什么》各10期节目，延续系列风格，实地探访南美洲七国的风土人情。内容包括出席巴西里约狂欢节并参与花车巡游；造访玻利维亚全球最大盐田“天空之镜”；到世界七大奇观之一秘鲁马丘比丘附近体验摸黑上山入住悬崖酒店；在阿根廷漫步世界遗产莫雷诺冰川；品尝智利百年市集的帝王蟹与老字号馅饼；参观厄瓜多尔赤道博物馆；畅游哥伦比亚全美洲最大鸟类保育园和加勒比海浮水旅馆等。

梁芷珮最特别的体验应该是近年在玻利维亚蔚为风潮的独特文化活动——女子摔跤。当地原住民妇女因长期饱受家暴和歧视，于是透过练习摔跤舒缓压力，强身健体，更借此打破传统性别框架。女子摔跤角现场有一个意想不到的互动环节，就是摔跤手们会对台下观众喷口水，所以坐在第一排的观众随时会收到“惊喜”。

郑诗君（左起）、胡敏芝和陆永在《旅行最紧要近》一起发掘广东省大湾区景点。（取自节目官方网站）

TVB另一个16期节目《旅行最紧要近》，顾名思义，就是到香港附近作车程在两小时内的“短途度假”，旨在发掘广东省大湾区景点，涉足广州、清远、佛山、顺德、潮汕、惠州等地。

诙谐有趣的“农夫”组合成员陆永、郑诗君，携手胡敏芝主持，带领观众体验新派粤菜、昆虫宴等，并探访爵士威士忌酒吧，欣赏黑胶音乐与脱口秀表演。