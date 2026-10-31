（香港讯）香港TVB视后江美仪2024年拍摄综艺《一个好人》，到坊间做义工帮基层灭虫，岂料相隔两年后，灭虫组织负责人陈家骆最近多次发长文，指当日她与节目组只是“做秀”。江美仪后来以“不是事实”为由谢绝回应。然而陈家骆仍持续抨击她，甚至连节目编审也照骂。

江美仪近日两次出席公开活动都以不同理由没有接受媒体访问，不过网络媒体《Chong San冲先生》10月26日发布江美仪的访问片段，她展示节目当日的拍摄时间表，并以四点回应事件，否认迟到、做秀，强调：“我要澄清，我在这个节目里，我不是去参与任何义工服务，是做一个主持人去介绍这一群义工朋友。”之后她以四字总结目前心情——名誉谋杀。

江美仪说自己本来不想回应，但发觉事情发展并不如想像般“谣言止于智者”，加上见到拍摄人员、身边朋友都被开名追击，于是答应冲先生的访问。她说：“如果我不出声，好像对这群朋友或者工作人员不公平。”

四点反击

她列点回应事件。首先，对于被指拍两三小时就走，她展示拍摄时间表，当日上午9点至9点45分摄制队去对方公司做访问，而自己的通告时间为下午2至5时，“所以不存在‘整个上午等我都不出现，其实不是，我根本上无须在上午出现。’”

江美仪接受网络节目《Chong San冲先生》访问。（视频截图）

其次，对于义工指江美仪仅做了2%工作，留下约98%工作要他独力在布满床蝨的空间进行，她澄清自己只是主持人，不是义工，“我只是接到一个工作，去做《一个好人》的主持人……就是去介绍香港有一群义工朋友，很无私地为贫苦大众或者低收入人士家庭提供义务服务……我不是去做义工……”她解释当天是去现场体验灭虫的情形。

第三，关于组织负责人多次指节目组拿走他的六件保护衣，并要求交代下落，江美仪回应，这一定是制作单位跟对方安排，以防万一她必须穿上，但最后自己并没有穿，更不知道保护衣的去向。”她补充，拍摄道具由节目组准备，演员并不清楚亦不须要参与。

第四点，负责人狠批她“做秀”、“演完场戏就走”，江美仪说，她没有收到电视台或导演的通知或指示，要她留下做完所有的灭虫工作，所以她不接受这项指控。

被问目前所遭遇的算不算网络欺凌，江美仪认为“名誉谋杀”四字更为精确：“我觉得他简直是在杀我，没人关心事件是什么样，只相信一方面的话，每日打开媒体，不断有人骂你……我觉得这是欺凌。”