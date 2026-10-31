台湾金钟奖是“三金”中唯一不以“最佳”来定义奖项的，例如得奖的是“戏剧节目男主角奖”，而非“戏剧节目最佳男主角奖”。以往并不特别在意这一不同，如今却越来越赞同这样的做法，因为有时得奖的未必是“最佳”。如果入围者／作品表现特出，那叫实至名归，但若技不如人却突围得奖，那就是“天时地利人和”。艺术奖项本就是主观的，能得奖不只是看实力。所以奖项如果不称作“最佳”反而更贴切，得奖者是在各种考量下胜出，是不是“最佳”倒不一定。这样一转念，当自己看好的入围者没得奖，也就不会那么失望。——李妙音

大病初愈的台湾名嘴沈玉琳获颁今年金钟奖综艺节目主持人奖。他致辞时说：“走了这一遭之后发现，人生最值得珍惜的，原来不是你曾经拥有过的掌声，而是当掌声消失以后，还有朋友愿意陪伴你，还有朋友愿意给你机会。所以我要感谢我的太太芽芽，不离不弃地守候；我要感谢若迪，潘老师，每天到公园里面，放弃跟老保姆泡澡的时间帮我念经祈福……”短短一段话，满怀真心又不失幽默，让我笑着笑着，仿佛又看到了十几年前那个守在荧幕前收看《康熙来了》的自己。随着年纪渐长，愈发觉得做好一个综艺人，背后其实需要莫大的智慧。祝玉琳哥身体健康！——曾慧仪

大众对综艺天王吴宗宪的印象或许两极化，但他时常抛出的金句，让我获益良多。最近他接受同事访问时提到“转弯哲学”——山不转路要转，路不转人要转，人再不转，你就只能等待天旋地转。想到了前不久在网络上看到的一则分享：走错路，导航从来不会骂你怎么那么笨，它只会冷静地说：正在为你重新规划路线。走错路不怕，只怕自己内耗。不如在面对错误时带上一点幽默，整顿好自己再另寻出路。——赖婉丽