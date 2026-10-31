“一位曾经伟大的导演，如今只能翻出自己过去的老把戏，孤注一掷想重现昔日辉煌，结果彻底搞砸。”写下这句话的，是北美的一家影评媒体“Auteurist Class”。它评的，是由周星驰执导，张小斐、迪丽热巴、张艺兴等主演的电影《功夫女足》。

今年7月，这部电影在中国卖出23.14亿人民币（4亿4400万新元），是烧热冷清暑期档的头号功臣。三个月后登陆北美，权威的“烂番茄”网站的专业影评人评分（Tomatometer）定格在一个零；12家认证媒体，没有一家给好评。

《联合早报》记者在截稿前上网查证，发现专业影评人已增加到18%，但距离及格分数仍有一大段距离，尤其距离当年票房大卖的《少林足球》的89%更有天渊之别。另一方面，网站的观众评分（Popcornmeter）因反应冷清，未满50尚未开分。

影评人集中批评四大点

周星驰执导《功夫女足》，被批炒冷饭、创作力缺失。（互联网）

北美影评人集中批评《功夫女足》什么？主要有以下四大点：

1）AI感与创作力缺失：影片“像大厂算法生产出来的作品，几乎看不出背后有什么支撑它的创作力量”。

2）CGI替代实拍质感：《少林足球》和《功夫》靠实拍钢线和憨趣特效营造的真人卡通感，交给CGI后“效果就是不行”。

3）笑点水土不服：片中球场闹剧部分确实把人逗笑了，但“一离开球场，无聊感随之而来”。

4）“炒冷饭”指控：曾经伟大的导演黔驴技穷，只能翻出过去的老把戏。

消息传回中国，有影评人逆风指出：“所有差评，哪怕骂得最凶的那几家，都承认一件事——球场上的戏是真好笑。”他举公开资料显示，《功夫女足》有1200多组功夫足球镜头，特效投入约1.6亿人民币（3000万新元）。“换句话说，周星驰的手艺没丢，他只是把心思，全押在了球场上。一个真正才华枯竭的人，拍不出让12个敌对影评人都笑出声的段落。”