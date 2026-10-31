（综合讯）歌王陈奕迅（Eason）一票难求再创新纪录！

近日，陈奕迅宣布推出特别音乐企划，重录出道以来的经典作品，并从12月12日起在香港举行26场现场录音演出。门票开放登记仅两天，便吸引近500万人申请，预计中标率不到0.24%。门票尚未开卖，网上已出现黄牛兜售及代购资讯，主办单位已蒐证报警。

这次企划名为《McDonald’s Presents: Recording Sessions With Mr. Eason Chan》，陈奕迅将与昔日合作伙伴重聚，把录音室搬上舞台，重新演绎历年经典歌曲。演出选在香港演艺学院举行，这里也是他31年前参加歌唱比赛、开启演艺生涯的地方。

有别于一般演唱会，这次以现场录音为核心，26场每场仅容纳约1000名观众，总计约2万6000个座位。观众必须遵守禁声、禁拍规定，以免影响录音品质。

陈奕迅笑称，自己一向喜欢与歌迷分享音乐，“用这种方式一次跟这么多人，应该也只有这一次。”他也坦言，重新演绎旧作是一场挑战，毕竟经历岁月洗礼，声音与情感表达都已不同，最难面对的对手其实是当年的自己。

主办单位将严格审核登记资料，剔除重复及异常申请，确保抽籤公平。首轮结果于11月2日公布，中标者可在11月5日上午11时起购票。

主办方报警严查黄牛

尽管活动门票尚未正式开卖，主办单位已发现有黄牛提前在网络上兜售门票。对此，主办方严正声明，目前并未售出任何正式门票，针对疑似违法贩售的行为，已蒐集相关证据并报警处理，同时提醒歌迷提高警觉，切勿轻信非官方售票资讯。