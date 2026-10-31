（综合讯）凭经典金曲《你把我灌醉》、《让每个人都心碎》的唱作歌手黄大炜，今年6月初于美国夏威夷猝逝，享寿61岁，噩耗震惊华语乐坛。在黄大炜离世四个多月后，其脸书官方专页星期五（10月30日）突然公开多张其生前的信件，字里行间揭开他与几名胞姐多年来难以弥补的家庭裂痕，信中更惊爆与他相伴长达31年的女友兼经理人Vicky，曾遭到大姐夫Patrick性骚扰，令这宗纠缠多年的家族恩怨瞬间浮上水面，引起外界高度关注。

黄大炜脸书30日突然公开多张其生前的信件。（互联网）

黄大炜在生前亲笔信中直言自己多年来一直哑忍，如今决定以平静且不互相伤害的前提下道出真相。他透露当初选择长留夏威夷，最大主因正是希望能与大姐Connie及大姐夫Patrick当面好好沟通女友遭性骚扰一事，严正强调这绝非一般家庭琐事或误会，更不能当作“没事发生过”，必须以正视且安全的方式处理。

信中惊爆与黄大炜相伴长达31年的女友兼经理人Vicky，曾遭到大姐夫Patrick性骚扰。（互联网）

信中黄大炜也痛诉大姐过分介入自己的私生活与工作，双方价值观南辕北辙，直斥对方的控制欲早已超越关心界线，严重干预其人生抉择以至音乐事业；他坦言极度担心这种相处模式会彻底摧毁他与Vicky30多年来建立的感情与工作默契，更强烈表态Vicky是其生命中不可分割的重要伴侣，自己必须享有独立生活、社交自由，以及自主选择合作伙伴和音乐创作的权利。

女友多次公开质疑其死因

令人唏嘘的是，黄大炜原定于6月4日自夏威夷启程返回台湾，岂料竟在出发前夕突然骤逝，令其真正死因与生前复杂的家庭关系引发种种揣测。多年来身兼其经理人的女友Vicky曾多次公开对死因提出质疑，指出黄大炜出发赴美前身体状况一直良好，对男方家属迟迟未能清楚交代离世详情及后续安排感到十分不解与失望，她更透露曾主动发信息联络黄大炜的两名胞姐求证，却全数遭到“已读不回”。