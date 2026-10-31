台湾知名主持人蔡康永近期接连现身台北市长候选人蒋万安与沈伯洋的造势场合，引发舆论关注。有人猜测他知道自己在中国没市场了，所以开始在台湾参与政治；也有人觉得他是在为未来的综艺节目铺排造势。

10月29日，他才在知名综艺制作人王伟忠的电台节目《欸！王伟忠》中坦言，是因为不满西门町同志酒吧遭警搜索一事，才会站出来。

他在节目中说，自己出柜多年，长期承受来自各界对同性恋议题的标靶与批评。他认为，台湾社会好不容易走到今天，大众不再将同性恋视为可欺负或龌龊的族群，却突然发生同志酒吧遭大规模搜索事件，让他无法再置身事外，“不能指望我在死掉之前，看着一切回到当年。”

不过他的说法被不时针对时事提出看法的网红陈沂打脸。陈沂指出，酒吧遭临检一切合乎程序，质疑蔡康永将“违法”与“压迫”混为一谈，再拿“同志”少数族群当优势，才是对其他多数族群的不公平。

陈沂质疑蔡康永是在拿同志族群议题当作保护伞。（取自陈沂脸书）

陈沂发文说，该间酒吧从被检举违法，再到警方持法院搜索票临检，一切合乎程序，事件重点在“违法”而不是“压迫同志”，不明白为什么蔡康永把把两件事情混为一谈，大众也是非不分通通买单。

她质疑：“利用‘同志’这个少数族群当作优势，违法也不能查，查了就是压迫，这对多数族群才是不公平吧！”

最后，陈沂批评蔡康永先前声明“未支持过台独”，后来又现身不同阵营造势，问：“为什么不能干脆点呢？一开始还要否认，还要阴阳怪气发文？”

她直言如果蔡康永大方出席活动，自己会完全支持对方，甚至觉得拒绝“持盈保泰”很帅气，但后来拿同志身份出来扛，“才是我觉得他晚节不保的地方”。