上周有三部新片登上十大票房榜，改编自Colin Meloy（科林梅洛伊）同名畅销小说的《荒野丛林》妥妥上了第六名。影片由定格动画大厂Laika操刀，前后共耗时近16年约1亿美元（约1.27亿新元）打造，主创团队制作约132个宏大场景（摄影机要不断在不同场景间来回切换拍摄）和230个实体木偶（还包括14万个表情脸谱），才终于完成这部史诗大作，以诚意和温度迎击充斥市场的AI垃圾。

虽成功拿下99%烂番茄影评人年度最高分电影，但《荒野》开画后全球票房目前仅收得1520万美元（约1940万新元），很担心也心疼这部人力打造的佳作要赔很多很多钱。

导演Travis Knight（崔维斯奈特）同时也是Laika总裁，他的父亲是运动品牌巨擘耐吉（Nike）创始人Phil Knight（菲尔奈特），有硬背景才有无尽资源玩那么大，但这部作品的票房成败，却也成了未来影视制作方向的关键指标——观众最终想看的是人力诚意用心打造的创作，还是不介意方便速食的AI片？

《泥面人》为嗜恐观众呈现震撼的视觉惊悚画面，连幕后工作人员都不敢看。（华纳兄弟提供）

超级英雄踩恐怖惊悚票房突围

另外，DC宇宙电影《泥面人》一开画就登顶。自《神奇女侠1984》《自杀突击队：集结》《蓝甲虫》《超人》到最近的《超女》，DC近年的超英电影除了《水行侠：失落王国》之外，几乎部部票房“扑直”。

DC漫画这次放弃一向爱用（但频频票房撞墙）的大导James Gunn（占姆士根），改找拿手恐怖惊悚片的James Watkins（詹姆斯瓦特金斯），押对了宝。电影以蝙蝠侠的经典反派泥面人为主角，大玩震撼视觉的人体变形梗，满足恐怖片和超英片粉丝日趋加码的重口味。

制作费约3500万美元（约4400万新元）的《泥》一上映全球票房就开红盘，突破5100万美元（约6500万新元），相信DC这次另辟蹊径走偏锋的做法，终于有机会打破票房毒药魔咒。

2026年10月22日至25日票房排名

①（新）泥面人（Clayface）

②（1）快打旋风（Street Fighter）

③（3）沧海琴声（The Violinist）

④（4）生化危机（Resident Evil）

⑤（2）鲸口脱险（Whalefall）

⑥（新）荒野丛林（Wildwood）

⑦（6）脚踏实地（Pace）

⑧（-）奥德赛（The Odyssey）

⑨（新）蜡笔小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期（Crayon Shin-Chan The Movie: Super Strange! My Yokai Monster Vacation）

⑩（5）另一个妈咪（Other Mommy）