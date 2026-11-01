本地小阿姐黄暄婷首次长时间离开新加坡到台湾拍戏，除了收获工作经验与友谊，也经历了一段自我探索的旅程。

黄暄婷近日在IG发布视频，分享早前与张哲通赴台湾拍摄新传媒与台湾米神国际联合制作的奇幻爱情剧《爱上外星情人》的点滴。

她接受《新明日报》访问时透露，这趟旅程有三大收获。首先是事业上的学习，有机会与台湾团队合作，了解当地的拍摄运作方式，让她获益良多。其次是结交了不少朋友，在异乡受到许多人照顾，也遇到几名谈得来的朋友，期待日后有机会再相聚。

第三则是个人成长。她透露，这是自己第一次在国外待这么长时间，是个很新的体验，期间有更多独处的机会，也开始花时间了解自己。

“我在台湾也养成了写日记的习惯，每天记录想法，慢慢消化自己的情绪，也思考自己的性格和想法。我觉得这是一段自我了解的旅程，我也非常喜欢。因此回到新加坡后，仍每天坚持写日记。这也会是我一直想要使用的生活技能。”

长时间离家也让黄暄婷十分挂念家人和宠物，“我的狗狗年纪很大了，所以有点愧疚这么长时间在国外，它只能一直等我回家。我在新加坡时，它都会陪我睡在房间里，可是我不在，它就一直守在大门前，看了非常心痛。妈妈后来就把它的床放在大门前，它就一直在那里守候。”

回到新加坡后，黄暄婷第一件事就是赶回家看狗狗和猫咪。妈妈林梅娇特地到机场接她，好友刘怡伶也在车上给她惊喜，一行人随后一起回家团聚，并吃一顿好的。

张哲通送药 受感动大哭

黄暄婷也在IG分享一段让她特别感动的经历。某天她身体非常不舒服，原本想叫外送买退烧药，却发现无法通过外送购买药物，必须亲自到药房。当时她连酒店房门都不想踏出，于是传讯息询问同样在台湾拍戏的好友张哲通有没有药。

没想到，不到五分钟，张哲通便出现在她房门口，除了带来退烧药，还有她最爱的巧克力和维他命C补充剂。这份突如其来的关怀让她忍不住落泪。她坦言，张哲通离开后，自己放声大哭，因为深深感受到被关心和照顾的温暖。

暖男帮她记下名字

由于两人在台湾认识的人不多，加上她不擅长记名字，张哲通也会事先记下大家的名字，在见面前提醒她，确保她记住对方是谁。这些温馨的举动让黄暄婷大赞张哲通是非常可靠的朋友，只要有他在，自己就会觉得安心。她也说，虽然原本就知道张哲通是个暖男，但这次在台湾有更多机会看到他照顾别人的一面，也让两人的交情更加深厚。

两人回到新加坡后，也一起参与新剧《你们我们他和她》的拍摄。黄暄婷认为，两人在片场的默契很好。