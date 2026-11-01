第37届新加坡国际电影节（简称SGIFF）今年提早在10月21日至11月1日举行，银幕大奖（Silver Screen Award）成绩10月31日晚上陆续揭晓，最佳亚洲剧情片大奖由洪玉桔执导的《泡泡糖女孩》（Ah Girl）夺得。

今年共有10部剧情长片和24部短片分别入围银幕大奖亚洲剧情长片以及东南亚短片竞赛单元。

《泡》以孩童视角深刻探讨了破碎家庭带来的创伤、女性的身份迷惘与亲子关系。九岁素人童星王宣静（参演时七岁）在片中饰演女主人翁“阿Girl”，另一名七岁童星王雪萁（参演时五岁）则演绎妹妹“阿Tian”。影片已拿下多个区域及国际奖项，同时入围第63届金马奖最佳新导演、最佳新演员和最佳改编剧本三个奖项。

《泡泡糖女孩》主创团队日前出席SGIFF开幕礼。（档案照）

导演洪玉桔 “希望大家善待自己”

洪玉桔接受《联合早报》短信访问时，特别感谢SGIFF给予《泡》的肯定和荣誉，同时感谢台前幕后工作人员的努力与心血。

她说：“能带《泡泡糖女孩》回家，感觉真好。这个项目当年曾参与了SGIFF电影创投工作坊，如今再凭此片站在这个舞台上，是个完满的句点……致（王）宣静和王雪萁，感谢你们为这个故事注入了如此多的生命力、真诚与真心。我希望你们知道，我为你们俩感到多么骄傲。”

导演补充，她创作《泡》主要献给所有那些不得不提早长大的人，让他们能与内心的孩子建立联系，得到些许疗愈。“我希望大家在观看这部电影时，能让你有那么一刻，去善待曾经是孩子的自己，也善待现在的自己。”

《联合早报》是《泡泡糖女孩》指定宣传媒体。

尼泊尔跨性别女演员Pushpa Thing Lama（右图）和印尼女演员Putri Marino同时获得亚洲剧情长片“最佳表演大奖”。（互联网）

尼泊尔跨性别女演员夺演技大奖

亚洲剧情长片竞赛项目方面，今年表演大奖出现双赢家。

在尼泊尔、法国、德国、巴西和挪威合制片《迷雾中的大象》（Elephants In The Fog）中的跨性别女演员Pushpa Thing Lama（普什帕辛格拉玛），凭精湛演技扫下最佳表演大家。

新加坡、印度尼西亚、荷兰、挪威、德国、法国、波兰和泰国合制新片《爪哇四季》（Four Seasons In Java）里的印尼女演员Putri Marino (普特里马里诺），与Thing Lama分享最佳表演大奖。这部片子的监制是本地导演陈哲艺。

日本鬼才导演长久允作品《炎上》夺得最佳剧情长片特别提及奖。（互联网）

日本鬼才导演长久允（Makoto Nagahisa）执导，森七菜等主演的《炎上》（Burn）赢得最佳剧情长片特别提及奖。最佳导演得主是阿富汗黑色幽默片《男人没有好东西》（No Good Men）的女导演Shahrbanoo Sadat（夏哈芭努萨达）赢得。

实验性动画夺新加坡短片奖

东南亚最佳短片由印度尼西亚导演兼摄影师（Arief Budiman）阿里夫布迪曼创作的《黄金岛》（Golden Island）夺得。新加坡实验动画导演Exyl的10分钟动画作品《新加坡之神》（Singapore God）则拿下最佳新加坡短片奖。

新加坡实验动画导演Exyl（左图）的10分钟动画作品《新加坡之神》赢得新家短片奖。（档案照、新加坡国际电影节官方IG）

短片最佳表演奖由马来西亚作品“Flame Of The Forest”女演员Sarah Lingam（萨拉林甘）拿下。

本届影坛杰出演员奖由61岁宝莱坞男星Aamir Khan（阿米尔汗）获得；64岁日本名导是枝裕和（Hirokazu Koreeda）获颁荣誉成就奖。新加坡短片影集“Singapore Panorama Programme 2: Second Life, Second Skin，成功拿下观众票选奖。