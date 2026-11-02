天赐的声音7

可在爱奇艺、腾讯视频、优酷和YouTube观看

不知不觉，中国浙江卫视音乐综艺《天赐的声音》已经做到第七季，也是非竞技类音综的老大哥了。

胡海泉在《天赐的声音》第一季至第三季的演唱，让人留下特别深刻印象。（互联网）

能和竞技类的《歌手》《乘风破浪》《披荆斩棘》并立至今，我其实有点意外。节目用探索更多音乐可能性的旗号，一路尝试拓展舞台的创新表演边界，呈现多元声线、匠心演绎、大胆跨界的表演，打造属于当下时代的“天赐”之音和舞台效果。

但少了竞技的火药味，节目怎么长红至今？《天赐》早期设有“鉴音团（评论人）与歌手互怼”模式，通过制造矛盾博取流量，后期逐渐将重心转回高水准的现场演绎和金曲改编。不过鉴音团继续平实中肯地点评，给年轻歌手提供专业思考，在引发观众交流的同时，也保持了节目的深度和讨论度。

黄子弘凡在最新《天赐的声音7》演唱出彩，实力不逊于老将。（互联网）

每季汇集乐坛资深唱将、新生代实力歌手以及跨界演员合作，化学反应不断制造歌曲出圈的合作舞台。同时，节目中大量翻唱和重塑的华语金曲，极易在短视频平台形成单曲循环和二创传播，满足当下观众对情怀与共鸣的需求。品牌建立之后，观众自然认准“要听好歌就到这里”。

黄子弘凡合唱独唱都赞

第七季由陈欢担任主持人，音乐召集人为薛之谦，首发嘉宾有陈楚生、黄霄雲、黄子弘凡、孙楠、王栎鑫、王铮亮、杨丞琳、姚晓棠、曾舜晞、张靓颖、张信哲，和今年凭热剧爆红的谭松韵。必须称赞的是，七季下来，节目呈现的精彩舞台与作品不见减少，后劲十足。

谭松韵在《天赐的声音7》演唱，音色清甜温柔，与荧幕形象没两样。（取自节目官方微博）

这一季，YouTube播放量（以下皆是）最高暂时是240万次的侯明昊与张碧晨翻唱李佳薇的《甲乙丙丁》。说到印象最深的歌手，则数黄子弘凡、王铮亮和杨丞琳，他们翻唱的作品多又好。

其中，27岁的黄子弘凡出身竞技音综《声入人心》，逐渐成为各类综艺常客，近年资源不错，获得不少演唱舞台，终于让我把他的醇和音色听个清楚。他和古巨基、吉克隽逸、张靓颖等翻唱不同语言的改编曲都游刃有余，独唱一首《亲爱的你，好久不见》跟群星合唱的版本不遑多让。

谭松韵把她的音综首秀献给了这档节目，她和王铮亮、黄子弘凡分别合唱《小半》和“Dear D”，音色清甜温柔，与形象相符，烙下印记。

回顾各季精彩演出

过去六季，你听过多少难忘金曲？浙江卫视音乐频道为各季制作了特辑，让观众可以单循环听个够，不必管那些繁杂的讨论，这里一起回顾。

第一季，韩雪与李鑫一翻唱张碧晨的《凉凉》，至今播放量已高达2000万次，成为这一季作品之冠。但我最欣赏的是胡海泉，他和高进、黄绮珊、汪小敏分别演绎《朋友2020》《小河淌水》《叶子》等风格多元的歌曲。《朋友2020》更将谭咏麟、周华健和臧天朔三首不同曲调和风格的《朋友》糅合串联，创意十足。

第一季还有陈志朋和苏有朋合体翻唱陈奕迅的《谢谢侬》；两首许美静的金曲《遗憾》和《城里的月光》被改遍；胡彦斌原创《决不回头》，用音乐为武汉加油，一下子又把我们带回那段不堪回首的冠病时光。

第二季，单依纯一首《下雨天》，播放量直击2000万次。不过我心中胡海泉的表现最突出，能抒情也能激情的他，和多名女歌手翻唱《红日》《无价之姐》《说得到做得到》都轻松自如。

第三季是胡海泉、张韶涵和周深三足鼎立，他们的改编祭出太多精彩作品，只能用“神仙打架”形容，我听到耳朵发麻，甚至无法挑出哪首最佳。Gai周延和周深一粗一细的融合，也把《玫瑰少年》唱出2000万次的播放量。高嘉朗和孟美岐则将孙燕姿的《天黑黑》改编成说唱版。

第四季是Gai周延、胡彦斌、张碧晨、张靓颖，还有汪苏泷集体发光发热的一季，佳作的质与量都难分轩轾。那就让播放量说话——张碧晨和王赫野深情对唱《字字句句》，炸出3900万次播放量，令人咋舌。

第五季，陈楚生、杨坤、吉克隽逸和新生代的王赫野等，给我最多记忆点，尤其陈楚生在抒情之外，通过更多激情澎湃的舞台展现多面性。不过最高播放量归陈冰和张远的《可以不是你》，以及杨坤和张碧晨的《在加纳共和国离婚》，各有2300万次。

第六季最出彩的无可置疑，又是黄子弘凡，无论曲调快慢无不动听。不过论播放量，姚晓棠和张远的《看着我的眼睛说》高达4800万次，太强了。