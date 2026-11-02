TVB女星张曦雯在热播台庆剧《璀璨之城》（简称《璀》）中饰演豪门二少奶奶王雪莹，与官孝君（吴卓羲饰）是一对结婚十多年的夫妻。这个角色优雅得体、八面玲珑，表面风光，内心却极度好胜且缺乏安全感。

演员在诠释角色时，往往会试图靠近人物，或将自身与角色的某些特质相融合，张曦雯也不例外。她以录音方式接受《联合早报》访问，直言能从王雪莹身上找到共鸣，“我觉得每个人都有阴暗面，没有人是完美的。王雪莹的好胜心与不择手段，其实每个人身上多少都有一些，只是戏剧效果将这些特质放大了。”她说，观众继续看下去，就会更了解这个角色的动机，明白她为什么会变成这样。

自嘲佛系盼更具进取心

虽然王雪莹做了不少坏事甚至触犯法律，但张曦雯表示能理解角色，“一个人有勇气不理会旁人的眼光，去追求自己想要的，争取自认应得的东西，我觉得这并不容易。”至于向往拥有王雪莹的哪些特质，她笑说：“我太佛系了，或许可以尝试变得aggressive（进取）一点！”

张曦雯（右）与吴卓羲拍《璀璨之城》传出绯闻，她在受访时并未对此正面回应，但赞吴卓羲是很专业的演员。（TVB提供）

提及与吴卓羲因《璀》传出绯闻，张曦雯并未正面回应，仅称两人在戏里的相处模式并非恩爱夫妻，更多是利益捆绑的搭档关系。虽然两人曾于2020年同演《飞虎之雷霆极战》，但她指出，《璀》是双方首次正式合作，并赞吴卓羲：“他是一个很专业的演员，我们平时很谈得来。他也是一个很搞笑、很轻松的partner（搭档），所以跟他拍对手戏特别好，什么都可以沟通。我觉得呈现出来的效果也不错，给人一种老夫老妻的感觉。”

若现实中要从剧中的“老公”吴卓羲与“大伯”张智霖之间挑选一人当伴侣，张曦雯会如何选择？

她笑言会选“二少”吴卓羲：“可能也是自己骗自己吧。大家看到这里都知道，二少表面上是正人君子，但其实也有阴暗面，很多二少奶奶做的事，都是他在背后怂恿的。”她解释道：“为什么会选二少？因为我宁愿不知道（真相）咯！只要他在外表现得体面就够了。至于他内心的阴暗面，我不想知道！”

张智霖在剧中有一句金句“欲成王者，必先成魔。”戏里他为了王座不择手段，而张曦雯为了守护婚姻和丈夫，某种程度上也是“为爱成魔”。

被问及在现实生活中，是否会为了守护想保护的人而展现出狠绝的一面，她坦言：“我想我也可能会为了保护自己爱的人而改变自己。不过要看究竟想守护的是什么，如果是值得的，我觉得我可以这么决绝。”

若要从剧中饰演官氏兄弟的张智霖（右二）、吴卓羲（右一）当中选择伴侣，张曦雯（左二）表示会选择“二少”吴卓羲。（TVB提供）

拍掌掴戏宁可“真打”

演员拍掌掴戏，无论是打人还是被打，如何拿捏分寸都是一门学问。

提及剧中有一场掌掴高海宁的戏，张曦雯表示彼此事先有沟通与走位，并透露那一巴掌是真的打下去，因为真打才逼真，“但是用手掌还是手指的位置去打，怎样避免打到耳朵后面，这些都可以迁就。”

实际上，这并非张曦雯首次拍掌掴戏。若是拍被扇巴掌的戏，她也宁愿对手演员“来真的”，不过她笑言：“当然不是用尽全力，还是要迁就位置，才不会那么痛。因为真的被打下去，反应会比较自然。”

她还提到，除了扇高海宁巴掌的那场戏，自己在剧中也被“奶奶”江美仪掌掴，可谓同时“尝”到了打人与被打的滋味。

希望与罗嘉良再合作

近几年有不少TVB昔日小生回巢拍剧，包括此次《璀》中的张智霖和吴卓羲。若能点名与已离巢的男艺人合作，她最希望能与三届视帝罗嘉良飙戏。

张曦雯说，小时候看罗嘉良的戏印象很深刻，入行后也听过许多曾与他合作的演员提起他的事，因此一直视罗嘉良为学习对象，“我觉得跟他应该会很谈得来，还可以从他身上多学一点。”

张曦雯（左一）在前阵子杀青的《模范律师团》中饰演罗嘉良（右四）的徒弟。（互联网）

她笑言自己很幸运，两人在前阵子杀青的《模范律师团》中已有机会合作，“他在剧里演我的师父，但我觉得还不够！希望我们的对手戏可以再多一点。”因此若再有机会，张曦雯期待能与罗嘉良再度合作，演更多对手戏。