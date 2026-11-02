王沺裁在日本拍摄瀑布后，不慎在湿滑的石阶上滑倒，导致右脚踝骨折，提前结束原定45天的旅程。他已返回新加坡，原本独居的他因行动不便，暂到家人住处休养。

11月1日晚上，王沺裁在社媒分享在日本受伤后坐轮椅的照片，并在脸书发文交代情况；他今早（2日）以短信回复《联合早报》时透露，这趟日本之旅去的“几乎都是荒山野岭、人烟稀少的地方”，而10月25日事发当天，天空飘着毛毛雨，他拍完瀑布后，沿着湿滑的石阶往下走，不慎滑倒。

他告诉早报：“当下还以为只是普通扭伤，没想到伤得比想象中严重。”后来，他忍痛自己开车到当地医院求医，照了X光才发现右脚踝骨折。

他在脸书贴文中写道，医生提出两种治疗方案：一是动手术，植入铁片固定骨折处，两个多星期后便可较自由地活动；二是不动手术，以石膏固定，让骨头自行愈合。无论采用哪种方案，康复期都约为六个星期。

庆幸有时间养伤赴欧

听到“六个星期”，他随即在心里算了算：从10月25日受伤，到原定12月7日带团赴欧洲，刚好相隔六个星期。

王沺裁乐观写道：“那一刻，我竟然没有觉得自己倒霉，反而有一种说不上来的感恩。”他庆幸，若意外迟两个星期发生，可能就无法在12月带团赴欧洲。

这趟原定45天的日本之旅，只走了十多天便被迫暂停，但他没有因此抹去旅途中的美好。

自嘲“纪念品”是拐杖

他说，一路上已看了不少美景，美食也没少吃，山川、瀑布、温泉和在地滋味，都成了值得珍藏的回忆，“没完成45天的冒险也没关系。已经拥有的美好，也不会因为最后发生了一件不愉快的事，就全部被抹掉。”

他也不忘幽自己一默，笑说这次从日本带回来的“纪念品”是两支拐杖。

他在文末透露，自己最终选择不动手术，也不打石膏，先待在家里休息、追剧，让骨头慢慢愈合。